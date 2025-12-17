Digitalna terapija učinkovito liječi anksioznost

Pametni telefoni mogli bi uskoro postati ne samo naši asistenti, već i saveznici u borbi protiv anksioznosti. Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu JAMA Network Open, digitalna verzija kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), provedena putem aplikacije na pametnom telefonu, pokazala je značajnu učinkovitost u liječenju generaliziranog anksioznog poremećaja (GAD).

Cikličko učenje

Digitalna KBT funkcionira po istim načelima kao i klasična terapija "licem u lice“ i pomaže korisniku prepoznati automatske misli, preispitati negativne obrasce i zamijeniti ih realnijima i konstruktivnijima.

Aplikacije obično nude kratke vježbe, vođene zadatke i male dnevne izazove koji potiču promjene u razmišljanju i ponašanju. Sama struktura terapije temelji se na cikličkom učenju i refleksiji: korisnik analizira vlastite reakcije, zatim primjenjuje naučene strategije u stvarnim situacijama, što s vremenom smanjuje razinu anksioznosti.

Medicinski uređaji

Preporučene aplikacije dostupne u EU uključuju Wysa i Woebot u kojima se KBT prilagođava putem AI chatbota koji vodi kroz dnevne vježbe praćenja raspoloženja te MindDoc, u Europi odobren kao medicinski uređaj koji daje dnevne procjene i nudi tečajeve liječenja anksioznosti i depresije.

MindDoc je u Europskoj uniji odobren kao medicinski uređaj MindDoc

Iako mobilne terapije ne mogu zamijeniti profesionalnu brigu, one nude skalabilan, prikladan i empirijski potvrđen alat za podršku mentalnom zdravlju u digitalnom dobu, uvjeravaju autori studije.