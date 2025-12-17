Digitalna terapija učinkovito liječi anksioznost

Nova studija pokazuje da samovođena terapija putem aplikacije može smanjiti simptome generaliziranog anksioznog poremećaja

Mladen Smrekar srijeda, 17. prosinca 2025. u 07:45
Digitalni KBT nije zamjena za klasičnu terapiju, ali može biti vrijedan dodatak u liječenju i praćenju pacijenata s anksioznim poremećajima, tvrde istraživači 📷 MindDoc
Digitalni KBT nije zamjena za klasičnu terapiju, ali može biti vrijedan dodatak u liječenju i praćenju pacijenata s anksioznim poremećajima, tvrde istraživači MindDoc

Pametni telefoni mogli bi uskoro postati ne samo naši asistenti, već i saveznici u borbi protiv anksioznosti. Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu JAMA Network Open, digitalna verzija kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), provedena putem aplikacije na pametnom telefonu, pokazala je značajnu učinkovitost u liječenju generaliziranog anksioznog poremećaja (GAD).

Cikličko učenje

Digitalna KBT funkcionira po istim načelima kao i klasična terapija "licem u lice“ i pomaže korisniku prepoznati automatske misli, preispitati negativne obrasce i zamijeniti ih realnijima i konstruktivnijima.

Digitalna KBT funkcionira po principima klasične terapije: pomaže korisnicima prepoznati negativne misli, preispitati ih i zamijeniti konstruktivnijima 📷 Wysa, Woebot
Digitalna KBT funkcionira po principima klasične terapije: pomaže korisnicima prepoznati negativne misli, preispitati ih i zamijeniti konstruktivnijima Wysa, Woebot

Aplikacije obično nude kratke vježbe, vođene zadatke i male dnevne izazove koji potiču promjene u razmišljanju i ponašanju. Sama struktura terapije temelji se na cikličkom učenju i refleksiji: korisnik analizira vlastite reakcije, zatim primjenjuje naučene strategije u stvarnim situacijama, što s vremenom smanjuje razinu anksioznosti.

Medicinski uređaji

Preporučene aplikacije dostupne u EU uključuju Wysa i Woebot u kojima se KBT prilagođava putem AI chatbota koji vodi kroz dnevne vježbe praćenja raspoloženja te MindDoc, u Europi odobren kao medicinski uređaj koji daje dnevne procjene i nudi tečajeve liječenja anksioznosti i depresije.

MindDoc je u Europskoj uniji odobren kao medicinski uređaj 📷 MindDoc
MindDoc je u Europskoj uniji odobren kao medicinski uređaj MindDoc

Iako mobilne terapije ne mogu zamijeniti profesionalnu brigu, one nude skalabilan, prikladan i empirijski potvrđen alat za podršku mentalnom zdravlju u digitalnom dobu, uvjeravaju autori studije.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija