Novi spoj drastično povećava učinkovitost raketnog goriva

Razvoj ovog spoja korak je prema učinkovitijim svemirskim letovima, uz smanjenje mase goriva potrebnog za misije i fleksibilnije korištenje prostora unutar letjelica

Kemičari Sveučilišta u Albanyju razvili su novi spoj za raketno gorivo – manganov diborid (MnB₂) koji energetskom učinkovitošću izaziva veliko zanimanje znanstvene zajednice. Jedna od ključnih prednosti ovog spoja je to što oslobađa oko 20 % više energije po masi i čak do 150 % više po volumenu od sadašnje industrijske norme – aluminija koji se koristi u čvrstim raketnim potisnicima. Za razvoj svemirskih letjelica to znači mogućnost smanjenja mase goriva potrebnog za isti učinak pa ostaje više dostupnog prostora za znanstvenu opremu, zalihe i uzorke s misije.

MnB₂ je uspješno sintetiziran pomoću naprednih laboratorijskih metoda, a osim svoje izvanredne energetske gustoće, pokazuje i visoku sigurnost pri skladištenju jer ne dolazi do spontanih reakcija bez dodavanja paljivog agensa poput kerozina.

Kemijska analiza

Struktura spoja temelji se na boru, koji ima svestranu primjenu u kemijskoj industriji, i pruža potencijal za razvoj novih materijala izvan pogonskog goriva, primjerice u automobilskim katalizatorima ili kao katalizator za razgradnju plastike.

Ipak, kemijska analiza ukazuje na potencijalne ekološke izazove povezane s uporabom borovih spojeva u raketnoj tehnologiji, čime se otvara pitanje sigurnosti dugoročne upotrebe u okolišu. Bez obzira na to, razvoj ovog spoja ističe se kao korak prema učinkovitijim svemirskim letovima, uz smanjenje mase goriva potrebnog za misije i fleksibilnije korištenje prostora unutar letjelica.