Svemirski letovi uz pomoć električne energije iz slanog leda

Dodavanje soli ledu pojačava njegov fleksoelektrični efekt, sposobnost stvaranja električne energije prilikom savijanja

Mladen Smrekar srijeda, 17. rujna 2025. u 10:52
Pri savijanju leda s 25 % soli dolazi do strujanja ionske otopine oko kristala, stvarajući električni naboj koji je znatno veći od onog kod čistog leda ili same soli 📷 Freepik
Slani led, kada se savija, može generirati električni naboj čak tisuću puta jači od običnog leda, otkriva nova studija kineskih i španjolskih istraživača, objavljena u časopisu Nature. To je rezultat izraženog fleksoelektričnog efekta: pri savijanju leda s 25 % soli dolazi do strujanja ionske otopine oko kristala, stvarajući električni naboj koji je znatno veći od onog kod čistog leda ili same soli.

Napajanje elektronike

Eksperimenti su pokazali da komadići slanog leda mogu izlaziti napon dovoljan da upali malu LED diodu, dok bi veće serije takvih "generatora" imale potencijal za napajanje elektronike na hladnim područjima, poput ledenih mjeseca Europe i Enkelada.

Led može generirati električnu energiju kad se savija, a ovaj se 'fleksoelektrični efekt' povećava dodavanjem soli ledu 📷 X. Wen, Q. Ma, J. Liu, U. Saeed, S. Shen & G. Catalan
Znanstvenici napominju da je za praktičnu primjenu potrebna daljnja optimizacija, ali koncept pokazuje kako na vrlo niskim temperaturama i uz prisutnost soli dolazi do pojačanog efekta. Time se otvara mogućnost ekološki održivih i jeftinih mini-uređaja za iskorištavanje energije na mjestima gdje led spontano nastaje i gdje drugi izvori energije nisu dostupni.

Od ledenjaka do ledenih mjeseca

Zemljina je površina 10% prekrivena ledom, koji je dosad bio inertan u smislu generacije električne energije. Međutim, otkriće visokog fleksoelektričnog koeficijenta kod slanog leda moglo bi promijeniti tu percepciju i potaknuti razvoj generatora energije iz otopljene soli u ledu.

Buduće svemirske sonde ili baze na ledenim mjesecima poput Europe ili Encela mogle bi proizvoditi električnu energiju iz lokalnih resursa, bez potrebe za solarnim panelima ili nuklearnim izvorima 📷 Freepik
Primjene bi se mogle proširiti od ledenjaka do svemirskih misija, a unutar prirodnih sustava poput polarnih područja ili ledenih mjeseca predviđa se nova era “zelenih” izvora energije iz lokalnih resursa, pišu istraživači.

 



