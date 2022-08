Novi vodikovi gorivni članci s bržim punjenjem

Vodik privlači veliku pažnju istraživača kao učinkovit način skladištenja zelene energije iz obnovljivih izvora kao što su vjetar i sunce. Komprimirani plin najčešći je oblik skladištenja vodika, ali se također može skladištiti u tekućem ili krutom stanju. Skladištenje vodika u čvrstom stanju sigurnije je, kompaktnije i jeftinije od komprimiranog plina ili tekućine i može reverzibilno apsorbirati i otpuštati vodik.

Nova metoda

"Tehnologija skladištenja vodika na metalnom hidridu idealna je za proizvodnju vodika na licu mjesta iz obnovljive elektrolize. Može skladištiti vodik dulje vrijeme, a kada zatreba, može se pretvoriti u plin ili oblik toplinske ili električne energije kada se pretvori kroz gorivni članak", objašnjava dr. Saidul Islam.

Karakteristike odabranih geometrija reaktora s metalnim hidridom

Dr. Islam je dio istraživačkog tima s tehnoloških sveučilišta u Sydneyu (UTS) i Queenslandu (QUT) koji je razvio novu metodu za poboljšanje vremena punjenja vodikovih gorivnih članaka u čvrstom stanju..

Problem toplinske vodljivosti

Primjene su brojne, od vodikovih kompresora i punjivih baterija, preko dizalica topline i skladištenja topline, do odvajanja izotopa i pročišćavanja vodika. Uz to, može se koristiti za skladištenje vodika u svemiru, u satelitima i drugoj "zelenoj" svemirskoj tehnologiji. Međutim, problem je niska toplinska vodljivost metalnog hidrida, što dovodi do sporog punjenja i pražnjenja.

Usporedba koncentracija vodika

Kako bi to riješili, istraživači su razvili novu metodu za poboljšanje vremena punjenja i pražnjenja vodika u čvrstom stanju, opisanu u časopisu Scientific Reports.

Polucilindrična zavojnica

Nekoliko unutarnjih izmjenjivača topline dizajnirano je za korištenje s metalnim hidridom za pohranu vodika. To uključuje ravne i spiralne cijevi, one u oblika slova U te rebra. Istraživači su pritom razvili polucilindričnu zavojnicu koja djeluje kao unutarnji izmjenjivač topline. To je smanjilo vrijeme punjenja vodikom za 59% u usporedbi s tradicionalnim spiralnim izmjenjivačem topline.

Istraživači sad rade na numeričkoj simulaciji procesa desorpcije vodika i nastavljaju poboljšavati vremena apsorpcije. Oni žele razviti novi dizajn za pohranu vodikove energije koji će kombinirati druge vrste izmjenjivača topline.