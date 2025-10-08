Obrada podataka brzinom svjetlosti: povratak analognog stroja

Australski i američki znanstvenici s Tehnološkog sveučilišta u Sydneyu (UTS) i Tehnološkog isntituta u Rochesteru (RIT) predstavili su elektronički sklop koji koristi visokofrekventne elektromagnetske valove za analognu obradu podataka i tako otvorili put, kako kažu, računarstvu koje radi brzinom svjetlosti. Njihov programabilni elektronički sklop naime može istovremeno izvršavati složene matrične proračune, temeljne za moderne tehnologije poput radara, 5G/6G telekomunikacija i umjetne inteligencije, omogućujući paralelnu obradu uz minimalnu potrošnju energije.

Programabilni elektronički sklop koristi svojstva visokofrekventnih elektromagnetskih valova za izvođenje složene paralelne obrade brzinom svjetlosti UTS / Dr. Rasool Keshavarz

Za razliku od digitalnog računalstva, koje ograničavaju brzina tranzistora, disipacija topline i potrošnja energije, analogna arhitektura ovog sklopa izravno koristi elektromagnetske signale za masovnu usporednu obradu. Matrične transformacije, koje su dosad zahtijevale velik broj serijskih digitalnih operacija, sad su moguće u stvarnom vremenu zahvaljujući inženjerski projektiranom valnom interferiranju i preciznom upravljanju signalima unutar sklopa.

Iznimna energetska učinkovitost

Sklop, objašnjavaju autori u radu objavljenom u časopisu Nature Communications, radi na stotinama mikrovata, što je nekoliko redova veličine manje od suvremenih digitalnih procesora. Pritom omogućuje brzu i pouzdanu analizu signala te proračune koji su ključni za autonomna vozila, svemirsku tehnologiju, sustave za nadzor i znanstvena istraživanja.

Struktura, dizajn i performanse uređaja Rasool Keshavarz, Kevin Zelaya, Negin Shariati, Mohammad-Ali Miri

Ova inovacija trebala bi otvoriti put novoj generaciji procesora koji premašuju današnje digitalne granice. Uz to, platforma je već sada spremna za realne primjene, za razliku od kvantnih sustava koji se još suočavaju s izazovima skalabilnosti.