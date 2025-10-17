Steve Jobs i računalo Cray-1 na posebnim izdanjima kovanica od jednog dolara

Američka kovnica novca službeno je predstavila dizajn novih komemorativnih kovanica od jednog dolara iz programa "Američka inovacija" koje će biti puštene u optjecaj 2026. godine. Ova serija, pokrenuta 2018. godine, odaje počast značajnim inovacijama i pionirskim naporima pojedinaca ili grupa značajnih za povijest SAD-a. Izdanje za 2026. godinu slavit će inovacije iz Iowe, Wisconsina, Kalifornije i Minnesote, a najviše pozornosti privukao je dizajn posvećen suosnivaču Applea, Steveu Jobsu, kojeg je ranije ove godine za tu čast predložio kalifornijski guverner.

Vizionar u fokusu

Naličje kovanice posvećene Kaliforniji prikazuje mladog Jobsa kako sjedi ispred prepoznatljivog krajolika sjeverne Kalifornije s brežuljcima prekrivenim hrastovima. Njegov zamišljen izraz i držanje, uhvaćeni u trenutku introspekcije, simboliziraju viziju pretvaranja složene tehnologije u nešto intuitivno i organsko, poput same prirode – službeni je opis dizajna posebnog izdanja kovanice. Uz natpise Sjedinjene Američke Države i Kalifornija, na kovanici se nalaze i njegovo ime te citat "Make something wonderful" (Stvori nešto predivno).

Uz Jobsa, izdanje posebnih novčića za 2026. godinu odaje počast i drugim tehnološkim dostignućima. Kovanica posvećena Wisconsinu tako prikazuje stilizirani pogled iz zraka na superračunalo Cray-1, čiji oblik sugerira slovo "C" kao asocijaciju na Cray i "computer".

Svaki dizajn u ovoj višegodišnjoj seriji razvija se u suradnji s uredom guvernera svake savezne države ili teritorija te stručnjacima iz relevantnih područja, dok konačnu odluku o dizajnu donosi američki ministar financija. Cilj programa je kroz numizmatiku ispričati priču o inovatorskom duhu koji je oblikovao Sjedinjene Države. Preostala dva dizajna planirana za sljedeću godinu posvećena su Iowi i dr. Normanu Borlaugu, znanstveniku koji je razvio otporne usjeve pšenice, dok Minnesota svoju kovanicu posvećuje izumu mobilne hladnjače.

Kolekcionarske kovanice bit će dostupne za kupnju od 2026. godine putem službene web stranice Američke kovnice novca (US Mint). Pojedinačna kovanica prodavat će se po cijeni od 13,25 dolara, dok će set od četiri kovanice iz serije za 2026. godinu (Iowa, Wisconsin, Kalifornija i Minnesota) stajati 27,50 dolara. U ponudi će biti i pakiranja od 25 i 100 kovanica.