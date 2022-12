Online kupci manje vjeruju vlastitim očima nego iskustvu

Virtualni svijet neprestano se razvija, a razumijevanje nijansi između virtualne i fizičke stvarnosti ključno je za osiguravanje pozitivnog iskustva korisnika. Revolucionarna studija, objavljena u sklopu radionice New Approaches to 3D Vision, otkriva intrigantan kontrast između virtualne i fizičke stvarnosti, a njeni bi rezultati mogli ukazati na sasvim novi smjer u primjeni virtualne stvarnosti. Radionicu organizira Kraljevsko društvo i uključuje rasprave o mogućnostima i ograničenjima virtualne stvarnosti.

Utjecaj očekivanja

Neuroznanstvenici kanadskog Sveučilišta Western otkrili su izvanredan fenomen: stvarnost koja se nalazi u virtualnim područjima tješnje je povezana s našim očekivanjima nego stvarnim vizualnim informacijama.

Kupci se u virtualnom svijetu više oslanjaju na iskustva iz stvarnog života freepik

Ova najnovija studija ukazuje na izazove online kupovine. Naime, online kupci često budu razočarani kad kupe nešto što nisu očekivali pa otkriju, na primjer, da je atraktivan džemper kupljen preko interneta zapravo napravljen za lutke, a ne za odrasle.

U usporedbi s iskustvima u trgovinama u stvarnom svijetu, gdje kupci mogu puno lakše točno procijeniti veličinu artikala, kupnja putem interneta može biti komplicirana jer u tom virtualnom kruženju nedostaju fizički znakovi koji utječu na vizualno razumijevanje. S nekoliko drugih referentnih točaka dostupnih tijekom virtualnog pregledavanja kataloga proizvoda, kupci se oslanjaju na iskustva iz stvarnog života i pretpostavljaju da glomazni džemperi pristaju ljudima, a ne lutkama.

Percipiranje veličine

Rastući svijet virtualne stvarnosti otvara mogućnost online kupovine. Ipak, istraživači su htjeli istražiti je li percepcija veličine u VR-u usporediva ili inferiorna s onom doživljenom pri fizičkom promatranju objekta.

Sudionicima studije su u virtualnoj stvarnosti prikazani poznati predmeti, poput kockica i lopti freepik

Eksperiment su proveli istraživači imerzivne neuroznanosti Sveučilišta Western. Sudionicima studije su u virtualnoj stvarnosti prikazani poznati predmeti, poput kockica i lopti, a oni su trebali procijeniti njihovu veličinu. Kako bi se bolje razumjela percepcija veličine, VR je korišten za prikaz predmeta na različitim udaljenostima uz zadržavanje fiksnog kuta gledanja.

Rezultati eksperimenta

Rezultati su pokazali da binokularni znakovi nisu previše utjecali na sudionike ispitivanja uronjene u simulirano okruženje. Čak i kad im se predoče vizualne informacije koje sugeriraju da je predmet određene veličine ili udaljenosti, pojedinci u virtualnoj stvarnosti vjerojatnije će se osloniti na svoje prethodno znanje o pravoj veličini predmeta nego na ono što vide svojim očima.

Jody Culham, istraživačica imerzivne neuroznanosti s kanadskog Sveučilišta Western

Studija sugerira da naša prethodna iskustva igraju veliku ulogu kad je u pitanju razumijevanje veličine unutar VR okruženja. To znači da vizualni znakovi nisu uvijek pouzdana zamjena za osobna iskustva.

Poznati elementi

Iako eksperiment, objavljen na stranicama Philosophical Transactions of the Royal Society B, pokazuje da VR nije tako pouzdan kao što mislimo, on nudi neke obećavajuće implikacije.

Binokularni znakovi ne utječu previše na ljude uronjene u simulirano okruženje

Autori studije pokazali su naime kako poznati objekti mogu ponuditi pokazatelje veličine uz koje ćemo se bolje snalaziti među slikama. Ugradnjom ovih poznatih elemenata u prizore virtualne stvarnosti možemo poboljšati rezultate kad su u pitanju zadaci poput uklanjanja tumora, budući da oni služe kao pomoć u točnom sagledavanju njegove veličine i lokacije.