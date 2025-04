Koliko je maštovit AI? Sve ovisi o oku promatrača

Zašto ljudi misle da je neki AI sustav kreativan? Nova istraživanja pokazuju da to ovisi o tome koliko ljudi vide sam čin stvaranja, a nalazi finskih istraživača mogli bi utjecati na način na koji istražujemo i dizajniramo kreativne AI sustave i postavljaju temeljna pitanja o tome kako percipiramo kreativnost kod drugih ljudi.

Roboti korišteni u eksperimentu: Evil Mad Scientist AxiDraw (lijevo) i UFactory xArm Lite 6 (desmo) Aalto University

Sudionici studije, provedene na Sveučilištu Aalto i Sveučilištu u Helsinkiju, procjenjivali su kreativnost robota na temelju crteža mrtve prirode. Prvo im je rečeno da robote pokreće AI, mada su zapravo bili programirani za reprodukciju crteža izrađenih rukom umjetnika. Kreativnost crteža ispitanici su potom procjenjivali prateći proces crtanja; vidjeli bi linije koje se pojavljuju na stranici, ali ne i robota koji ih stvara. U završnoj fazi, bodovali su crteže upoznati sa sva tri elementa: konačnim proizvodom, procesom rada i robotom koji je izradio crtež. Pokazalo se da su crteži smatrani kreativnijima što bi više elemenata stvaralačkog čina bilo otkriveno.

Usporedba nasumično odabranih primjera crteža koje su izradili roboti AxiDraw i xArm Niki Pennanen i sur.

"U nekim slučajevima to bi moglo biti od pomoći; na primjer, to bi mogao biti način da se ljudima pomogne da ostanu uključeni u kokreativni sustav. Ali u nekim drugim kontekstima to bi ljudima moglo dati varljiv dojam o tome koliko je umjetni sustav doista kreativan”, komentiraju autori studije, objavljene u časopisu ACM Transactions on Human-Robot Interaction.

Zanimljivo, pokusi s dva različito dizajnirana robota - jednim elegantnijim nalik ruci i drugim, više industrijskog izgleda – pokazali su da su ih ljudi doživljavali podjednako kreativnima. Istraživači sad planiraju istražiti i druge elementi koji utječu na našu percepciju kreativnosti utjelovljenih AI sustava te proučiti utjecaj različitih umjetničkih žanrova i načina kreativnog izražavanja.