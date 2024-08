Otkriveni neuronski izvori kreativnosti u mozgu

Rješenje za kakav težak problem ljudima često sine dok razmišljaju o nečem sasvim drugom. Ova sposobnost tipična je ljudska osobina no neurološki izvor kreativnosti, onoga što se događa u našem mozgu kad razmišljamo izvan okvira, sve dosad ostajao nam je potpuno nepoznat. No, čini se da i na to pitanje sad imamo odgovor, a za njega su zaslužni istraživači Sveučilišta Utah i tamošnjeg Baylor College of Medicine. Oni su naime preciznim metodama snimanja mozga otkrili kako različiti dijelovi mozga rade zajedno i proizvode kreativnu misao.

Razmišljanje izvan okvira

Postoje dokazi da je kreativnost posebna funkcija mozga koja ne ovisi o jednom specifičnom mjestu u mozgu. Riječ je o takozvanoj mreži zadanog načina rada (DMN), povezanoj sa "zadanim" obrascima mišljenja koja za razliku od većine drugih funkcija u mozgu nije usmjerena prema cilju; ova mreža radi cijelo vrijeme i održava spontani tijek svijesti, objašnjavaju istraživači.

Elektrode na više regija mozga daju bolju sliku aktivnosti mozga u stvarnom vremenu. Točke u boji pokazuju položaje elektroda na pacijsntima, a crvene točke na donjim slikama pokazuju položaje elektroda u DMN Bartoli, Devara i sur.

DMN je raširen po disperziranim regijama mozga pa su istraživači koristili naprednu metodu snimanja aktivnosti mozga kako bi shvatili što ta mreža radi tijekom kreativnog razmišljanja. U strategiji koja se najčešće koristi za određivanje mjesta napadaja kod pacijenata s teškom epilepsijom, sićušne elektrode ugrađuju se u mozak kako bi se precizno pratila električna aktivnost više regija mozga.

Kreativnost ovisna o mreži

Tijekom zadatka kreativnog razmišljanja u kojem su sudionici studije trebali navesti nove namjene svakodnevnih predmeta poput stolice ili šalice, prvi je reagirao DMN. Njegova se aktivnost potom sinkronizirala s drugim regijama u mozgu, uključujući one uključene u rješavanje složenih problema i donošenje odluka. To znači, smatraju istraživači, da kreativne ideje nastaju u DMN-u prije nego što ih pošalje na procjenu drugim regijama uključenim u kritičko razmišljanje.

Mreža zadanog načina rada (DMN) i njena uloga u kreativnom mišljenju Bartoli, Devara i sur.

Ova spoznaja "odozgo prema dolje" omogućuje mozgu da raščlani neprikladne asocijacije i odabere korisne, nove misli, kažu autori istraživanja objavljenog u časopisu Brain, koje je pokazalo da kreativnost nije samo povezana s mrežom, već da ona u osnovi potpuno ovisi o njoj.

Karakterizacija regija mozga uključenih u kreativnu misao trebala bi nam pomoći u razumijevanju onoga što se događa s mrežom i, nadaju se istraživači, otkriti način na koji ćemo je potaknuti da budemo kreativniji. Istovremeno, ta bi saznanja mogla biti i od pomoći ljudima koji pate od raznih mentalnih bolesti koje remete ove regije mozga.