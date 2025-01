Otkriveno kako cigaretni dim oštećuje kritične imunološke stanice pluća

Pušenje šteti zdravlju, ali dosad je ostao nejasan način na koji dim cigarete uzrokuje ozbiljne respiratorne bolesti. No, sad su australski istraživači otkrili kako kemikalije pronađene u dimu cigareta i e-cigaretama mijenjaju funkciju imunoloških stanica u plućima. Studija objavljena u časopisu Journal of Experimental Medicine sugerira da te promjene čine pušače, ali i sve one izložene pasivnom dimu, osjetljivijima na respiratorne infekcije i pogoršavaju upalne bolesti povezane s pušenjem, poput kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Učinak cigaretnog dima

Poznato je da pušenje cigareta slabi odgovor imunološkog sustava na infekcije i potiče upalu u plućima koja može izazvati ili pogoršati KOPB, treći vodeći uzrok smrti u svijetu. Istraživači Instituta za biomedicinska otkrića australskog Sveučilišta Monash proučili su učinke cigaretnog dima na takozvane mukozno povezane invarijantne T (MAIT) stanice. Ove imunološke stanice nalaze se u plućima i drugim tkivima u tijelu, pomažu u borbi protiv bakterijskih i virusnih infekcija i mogu potaknuti upalu ili popravak tkiva.

Molekularni utjecaj pušenja na zdravlje pluća: komponente dima cigareta i e-cigareta prikrivaju kritične kemikalije koje vežu MR1 i ometaju funkcije T stanica u plućima Erica Tandori

Istraživači su proučili više od 20.000 kemikalija prisutnih u dimu cigareta i provjerili utječu li na aktivnost MAIT stanica u plućima. Uz pomoć računalnog modeliranja otkrili su da se nekoliko molekula veže za protein, ali i povećava ili smanjuje njihovu količinu na površini stanica. Ove kemikalije, uključujući derivate benzaldehida koji se koriste kao arome u e-cigaretama, blokirale su aktivaciju ljudskih MAIT stanica spojevima koje proizvode bakterije.

Promjena zaštite

Daljnji eksperimenti na životinjama pokazali su da su dugotrajna izloženost dimu cigareta mijenja zaštitu koju miševima pružaju njihove MAIT stanice, zbog čega oni postaju manje sposobni za borbu protiv gripe i skloniji razvoju KOPB bolesti. Otkrili su još nešto: miševi kojima nedostaju MAIT stanice bili su zaštićeni od KOPB-a izazvanog dimom cigareta, imali su smanjenu razinu upale pluća, bez propadanja tkiva u zračnim vrećicama pluća.

Kristalne strukture MR1 s ligandima Jamie Rossjohn, David P. Fairlie i sur.

“Studija otkriva da se komponente dima cigarete mogu vezati na protein MR1 i smanjiti funkcije zaštitnih imunoloških stanica koje se nazivaju MAIT stanice. To povećava osjetljivost na infekcije i pogoršava napredovanje plućne bolesti”, zaključuju istraživači koji planiraju istražiti na koje točno puteve MAIT stanica utječe dim cigarete. To bi, kažu, omogućilo bolje načine liječenja KOPB-a i drugih plućnih bolesti.