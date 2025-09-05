Otkucaji srca mogu se pratiti i kućnim WiFi ruterom

Pulse-Fi je sustav koji koristi uobičajene WiFi signale za praćenje otkucaja srca s kliničkom točnošću, bez potrebe za nošenjem bilo kakvih uređaja. Ova inovacija istraživača Kalifornijskog sveučilišta u Santa Cruzu omogućava neinvazivno, beskontaktno i jeftino praćenje zdravlja u vlastitom domu, što je značajan iskorak u području telemedicine i digitalnog zdravstva.

Promjene u radio valovima

Sustav, predstavljen na IEEE konferenciji DCOSS-IoT 2025, temelji se na kombinaciji WiFi odašiljača i prijamnika koji prate neznatne promjene u radio valovima uzrokovane otkucajima srca osobe u blizini.

Pulse-Fi koristi uobičajene WiFi signale za praćenje otkucaja srca s kliničkom točnošću Erika Cardema/UC Santa Cruz

Posebni algoritmi strojnog učenja filtriraju buku iz okoline i identificiraju ritam otkucaja s vrlo visokom preciznošću. Sustavu treba pet sekundi da uoči pogrešku od oko pola otkucaja u minuti, što je usporedivo s kliničkom opremom. Mjerenja su pouzdana na udaljenosti do tri metra, čak i kad se osoba nalazi u različitim položajima ili se kreće.

Pristupačan i dostupan

Pulse-Fi koristi jeftine WiFi čipove poput ESP32 koji koštaju između pet i 10 dolara, kao i moćnije Raspberry Pi uređaje, što znači da će Pulse-Fi biti pristupačan i dostupan široj populaciji.

Arhitektura sustava Pranay Kocheta, Nayan Sanjay Bhatia, Katia Obraczka

Sustav je dizajniran tako da radi u realnom vremenu, što otvara vrata primjenu u svakodnevnoj medicinskoj skrbi, osobito tamo gdje je pristup klasičnoj medicinskoj tehnologiji ograničen. Istraživači ovu tehnologiju žele proširiti na detekciju disanja, što bi omogućilo praćenje stanja poput apneje u snu.