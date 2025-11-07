Apple u EU ukida sinkronizaciju Wi-Fi mreža između iPhonea i Apple Watcha

Odluka je donesena kako bi se izbjegla obveza dijeljenja povijesti Wi-Fi veza s trećim stranama, što je zahtjev Europske komisije koji Apple smatra sigurnosnim rizikom za korisnike

Sandro Vrbanus petak, 7. studenog 2025. u 21:29

Apple je početkom mjeseca za francuski portal Numerama potvrdio da će u Europskoj uniji deaktivirati funkciju sinkronizacije Wi-Fi mreža između iPhonea i Apple Watcha. Taj potez, najavljen paralelno s otvaranjem API-ja za funkciju prijevoda uživo na slušalicama AirPods, izravan je odgovor na regulatorne pritiske Europske komisije.

Kompanija se na ovaj korak odlučila kako bi se uskladila sa zahtjevima Akta o digitalnim tržištima (DMA), koji zahtijeva da Apple omogući pristup Wi-Fi informacijama iPhonea i za uređaje vanjskih proizvođača do kraja 2025. godine – naime, prema DMA, sve funkcije koje neki uređaj ima morale bi biti dostupne na svim s njime povezanim uređajima, a ne samo u slučaju uređaja jednog proizvođača. Apple već mjesecima upozorava da bi takvi zahtjevi mogli dovesti do gašenja pojedinih funkcija u EU.

Sporno korištenje podataka

Osnovni problem u ovom slučaju proizlazi iz zahtjeva Europske komisije da Apple omogući trećim stranama (poput Metinih Ray-Ban naočala) istu razinu pristupa Wi-Fi podacima kakvu trenutačno ima Apple Watch. Apple tvrdi da bi dijeljenje povijesti Wi-Fi mreža predstavljalo ozbiljan sigurnosni i privatnosni rizik. Kao primjer navode da bi tvrtke poput Mete mogle koristiti te podatke za praćenje lokacija korisnika i ciljano oglašavanje (što Apple nikad ne bi učinio…).

Umjesto da otvori pristup trećim stranama, Apple je odabrao drugu strategiju usklađivanja s Aktom o digitalnim tržištima – ako treće strane moraju imati isti tretman kao i Apple Watch, onda će Apple radije ukinuti funkciju i na vlastitom proizvodu. Ovo je prvi put da se tvrtka odlučila na ovakav potez u, kako se čini, sve oštrijem sukobu s regulatorima EU.

Hvala, EU

Za korisnike u Europi, ova promjena znači da njihov Apple Watch više neće automatski preuzimati i povezivati se na poznate Wi-Fi mreže kada iPhone nije u blizini. Umjesto toga, bit će potrebno ručno povezivanje, vjerojatno putem unosa lozinke. Očekuje se da će gubitak funkcionalnosti za većinu korisnika biti minimalan, s obzirom na to da je sat većinu vremena povezan s telefonom i od njega prima podatke potrebne za spajanje na lokalnu bežičnu mrežu.

Promjena bi trebala stupiti na snagu s ažuriranjima sustava iOS 26.4 i watchOS 26.4, potencijalno u prosincu. Apple će korisnike u EU identificirati kombinacijom podataka o lokaciji i zemlje na koju je vezan njihov App Store račun. Ovaj presedan mogao bi dovesti i do daljnjih gašenja određenih funkcionalnosti u EU, budući da Apple tvrdi da ih ovdašnja regulativa prisiljava nuditi API-je trećim stranama istodobno kad lansiraju nove funkcije, što im značajno otežava inoviranje.



