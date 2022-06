Pametne maske i personalizirani nosivi uređaji za praćenje zdravlja

Godinama su automobilske tvrtke razvijale inteligentne senzore za praćenje stanja vozila u stvarnom vremenu, uključujući tlak motornog ulja, tlak u gumama i mješavinu zraka i goriva. Zajedno, ovi senzori mogu osigurati sustav ranog upozorenja za vozača kako bi identificirao potencijalni problem prije nego što ga možda treba popraviti.

Princip rada oelektroničke prozračne maske

A sada su istraživači Visoke tehničke škole na Sveučilištu Missouri, objavili dvije studije koje pokazuju različite načine poboljšanja nosivih bioelektronskih uređaja i materijala za bolje praćenje vitalnih znakova ljudi u stvarnom vremenu.

Pametna maska

U fokusu prvog rada, objavljenog u časopisu ACS Nano, bio je razvoj meke bioelektronike. Ideja je bila integrirati bioelektronike u prozračnu masku koja može pratiti nečiji fiziološki status na temelju prirode kašlja.

Maske s integriranom bioelektronikom

"Različiti respiratorni problemi dovode do različite učestalosti i stupnjevitosti kašlja. Na primjer, kod kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) učestalost kašlja u ranim jutarnjim satima veća je od one tijekom dana i noći. Ova pametna maska može učinkovito pratiti učestalost kašlja, a to pak može pomoći liječnicima da saznaju više o razvoju bolesti i pravovremeno interveniraju prilagođenom terapijom.

Osim praćenja nečijeg fiziološkog statusa, maska zahvaljujući bioelektroničkom senzoru može prepoznati nosi li se ispravno na javnim mjestima, a istraživači joj žele ugraditi i mogućnost pružanja automatskih podsjetnika.

Nosivi uređaj lijepi se na ljudsku kožu

Nosiva bioelektronika

Znanstvenici već najmanje jedno desetljeće istražuju mogućnosti laserske tehnologije u izradi nosive bioelektronike. Izrada uz pomoć lasera je jednostavna, skalabilna, isplativa i lako prilagodljiva. A to pak može smanjiti cijenu nosive elektronike i iskoristi je za praktičnu, jednokratnu, personaliziranu upotrebu u zdravstvu.

Metalni vodiča MoO2 pokazuje visoku električnu vodljivost, kemijsku stabilnost, MRI kompatibilnost i biokompatibilnost

U studiji, objavljenoj u časopisu Science Advances, istraživači su proučili potencijal korištenja metalnog vodiča MoO2 koji pokazuje visoku električnu vodljivost, kemijsku stabilnost, MRI kompatibilnost i biokompatibilnost, što je dobro za izradu raznih bioelektronskih senzora i stimulatora.

To bi pak moglo pomoći u praćenju disanja osobe i omogućiti lakšu dijagnozu nekih bolesti, poput apneje u snu. Istovremeno bi se, kažu istraživači, mogao pratiti broj otkucaja srca, varijacije tih otkucaja srca i elektroencefalogrami.