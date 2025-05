Ponovo vlakna kao preporuka mršavljenju - potvrdili laboratorijski miševi!

Japanski istraživači otkrili su da kombinacija acetata i bakterija Bacteroides u crijevima pomaže miševima sagorijevati masnoće umjesto ugljikohidrata, oponašajući učinke keto dijete i smanjujući jetrenu i tjelesnu masnoću. Ova kombinacija preusmjerava metabolizam, povećava sagorijevanje masti i smanjuje dostupnost šećera.

Istraživanje pokazuje da dodavanje acetata u crijeva može smanjiti masnoću i masu jetre kod miševa, ali isključivo kada su prisutne specifične crijevne bakterije Bacteroides. Zajedno pomažu tijelu sagorijevati više masti i uklanjati višak šećera iz crijeva. Rezultati su objavljeni u časopisu Cell Metabolism. Konzumacija vlakana odavna dokazano smanjuje rizike raznih bolesti, jer ova dolaze do debelog crijeva gdje ih fermentiraju crijevne bakterije, stvarajući nusproizvode koji ulaze u krvotok i pomažu regulirati metabolizam.

Najčešći od tih nusproizvoda je acetat, koji ima korisne učinke na metabolizam. Istraživački tim razvio je suplement acetata kombiniranjem s celulozom nazvan AceCel. Ovaj dodatak osigurava da acetat dospije do distalnog debelog crijeva gdje može djelovati.

Istraživači su otkrili da su normalni i pretili miševi, kada su dobivali AceCel, gubili težinu bez gubitka mišićne mase. To nije vrijedilo za druge nusproizvode kratkolančanih masnih kiselina, što znači da je sam acetat ključan. Također, miševi hranjeni suplementom u stanju mirovanja stvaraju više energije sagorijevanjem jetrene masti, a manje sagorijevanjem ugljikohidrata. To je slično onome što se događa tijekom posta ili na keto dijeti. Konzumacija suplementa dovodi do više bakterija Bacteroides u crijevima miševa.

Testiranjem na miševima s kontroliranom crijevnom mikrobiotom, otkrili su da acetatski suplement nije imao učinka na miševe bez crijevnih bakterija, dok su tri vrste Bacteroides imale pozitivne učinke. Specifična kombinacija acetata i bakterija Bacteroides u crijevima nužna je za opaženi gubitak težine.