Škotski znanstvenici stvorili hologram koje možete osjetiti

"Beam me up, Scotty!", rečenica je uz koju su odrasle generacije štovatelja Zvjezdanih staza, maštajući o mogućnostima holodeka. Pionirski iskorak na tom planu učinili su istraživači sa Sveučilišta u Glasgowu. Oni su, naime, osmislili sustav koji koristi snopove zraka, poznate kao "aerohaptika", kako bi korisnicima omogućio da osjete hologram.

Virtualni avatar

"Ti snopovi zraka daju osjećaj dodira na prstima, rukama i zapešćima ljudi", opisao je istraživač Ravinder Daahiya osnove projekta u časopisu The Conversation. "S vremenom to bi se moglo razviti i omogućiti vam da upoznate virtualni avatar kolege s druge strane svijeta i zaista osjetite njegovu ruku. To bi čak mogao biti i prvi korak prema izgradnji nečega poput holodeka."

Dijagram koji prikazuje glavne komponente i operacije aerohaptičkog sustava

Rješenje se sastoji od mlaznice koja upuhuje zrak s odgovarajućom količinom sile na korisnika kao odgovor na pokrete njegovih ruku. Daahiya i njegov tim koristili su interaktivnu projekciju košarkaške lopte kako bi testirali svoj novi sustav. Otkrili su da se lopta može prilično uvjerljivo dodirnuti pa čak i kotrljati i odbijati.

Haptička povratna informacija isporučuje se putem zglobne mlaznice kada korisnik stupi u interakciju s virtualnim objektom

“Povratne informacije o dodirima zračnih snopova iz sustava također su modulirane na temelju virtualne površine lopte, dopuštajući korisnicima da osjete njen zaobljeni oblik dok je odbijate vrhovima prstiju i udarac u dlan kad se lopta vraća", objašnjava Daahiya.

Mirisi i strujanje zraka

Znanstvenici sada nastoje izmijeniti temperaturu strujanja zraka kako bi korisnici mogli osjetiti vruće ili hladne površine te istražiti mogućnost dodavanja mirisa u strujanje zraka. Svi ti elementi omogućit će realističniji doživljaj.

Demonstracija isporuke haptičkih povratnih informacija na prste ruke

Daahiya tvrdi da bi nova holografska tehnologija mogla omogućiti bolje video igre bez glomaznih odijela i uvjerljivije telekonferencije. Također tvrdi da njegov izum mogu koristiti liječnici za bolje liječenje pacijenata jer im omogućuje da, na primjer, osjete tumor.