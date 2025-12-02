Svemirska industrija mora naučiti smanjivati, ponovno koristiti i reciklirati materijale

Trebamo učiti iz lekcija kojima su nas poučile automobilska i elektronička industrija. Izgradnja kružnog svemirskog gospodarstva započinje s 3R, dakle smanjenjem, ponovnom upotrebom i recikliranjem

Svaki put kad se raketa lansira, gube se tone vrijednih materijala, a u atmosferu ispuštaju ogromne količine stakleničkih plinova i kemikalija koje oštećuju ozonski omotač. Početkom mjeseca u časopisu Cell Press Chem Circularity objavljen je članak o tome kako se principi održivosti, ponovne upotrebe i recikliranja mogu primijeniti na satelite i svemirske letjelice - od dizajna i proizvodnje do popravka u orbiti i prenamjene na kraju životnog vijeka.

Orbitalni otpad

"Svemirska aktivnost ubrzava, od mega-konstelacija satelita do budućih misija na Mjesec i Mars, i mi se moramo pobrinuti da ta istraživanja ne ponove pogreške učinjene na Zemlji. Uistinu održiva svemirska budućnost počinje s tehnologijama, materijalima i sustavima koji rade zajedno“, uvjereni su autori sa Sveučilišta Surrey.

Izvori i udio svemirskog otpada Yang i sur., iScience

Materijali se pretjerano gube kad se svemirske letjelice i sateliti rashoduju, budući da se rijetko recikliraju ili prenamjenjuju, a većina satelita se premješta u "orbitske grobnice” ili završava kao orbitalni otpad koji bi mogao ometati funkcioniranje satelita. Autori smatraju da je to neodrživo i zalažu se za prelazak na kružno svemirsko gospodarstvo, u kojem se materijali i sustavi dizajniraju za ponovnu upotrebu, popravak i recikliranje.

Analiza podataka i AI

Svemirski sektor trebao bi povećati trajnost i mogućnost popravka svemirskih letjelica i satelita. Broj lansiranja mogao bi se smanjiti prenamjenom svemirskih stanica u središta za punjenje gorivom i popravak svemirskih letjelica ili proizvodnju satelitskih komponenti.

Mapiranje održivosti materijala u svemirskom sektoru Yang i sur., iScience

Kako bi se omogućila ponovna upotreba ili recikliranje svemirskih letjelica i svemirskih postaja, svemirski sektor trebao bi ulagati u sustave za meko slijetanje, poput padobrana i zračnih jastuka, kažu autori. Trebalo bi poraditi i na prikupljanju orbitalnih krhotina pomoću mreža ili robotskih ruku; tako bi se potaknulo recikliranje materijala i smanjila mogućnost orbitalnih sudara i kalvarija.

Primjer kružnog gospodarstva u svemirskom sektoru Yang i sur., iScience

Analiza podataka i digitalne tehnologije, uključujući sustave umjetne inteligencije, ključne su za razvoj održivih svemirskih praksi, smatraju autori: "Trebamo inovacije na svakoj razini, od materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti ili reciklirati u orbiti, preko modularnih svemirskih letjelica koje se mogu nadograditi umjesto odbaciti, do podatkovnih sustava koji prate kako hardver stari u svemiru.“