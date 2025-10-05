Prijeteći svemirski otpad: uklonimo li 50 najopasnijih objekata prepolovit ćemo opasnost

Najnovija lista 50 najopasnijih komada svemirskog otpada otkriva da su stari raketni stupnjevi zaostali u orbiti i dalje glavni problem, dok Kina još uvijek najbrže stvara nove dugoročne prijetnje

Sandro Vrbanus nedjelja, 5. listopada 2025. u 16:00
Kesslerov sindrom, karikirano 📷 Gemini AI
Nova lista najopasnijih komada svemirskog otpada u niskoj Zemljinoj orbiti pretežno se sastoji od ostataka raketa starijih od četvrt stoljeća, primarno odbačenih stupnjeva raketa, koji su ostavljeni u svemiru nakon završetka misija. "Objekti ostavljeni prije 2000. godine i dalje čine većinu problema", izjavio je Darren McKnight, glavni autor rada predstavljenog nedavno na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Sydneyu, a čije detalje prenosi Ars Technica.

Top 50 na "svemirskom smetlištu"

Čak 76% objekata s njegovog popisa "top 50" lansirano je u prošlom stoljeću, a 88% njih su raketna tijela. Ti objekti, koji se kreću brzinom od gotovo osam kilometara u sekundi, predstavljaju najveću vjerojatnost za stvaranje dodatnog svemirskog smeća kroz sudare s drugim fragmentima. Eventualni sudar mogao bi pokrenuti kaskadnu seriju kolizija, poznatu kao Kesslerov sindrom, koja bi mogla zagušiti nisku Zemljinu orbitu. Iz tog razloga McKnight i suradnici pokušavaju identificirati najopasnije komade svemirskog smeća, na koje bi se mogli fokusirati napori za "čišćenje" orbite.

Identificiranih 50 objekata nalazi se u prometnom dijelu niske Zemljine orbite, na visinama između 700 i 1.000 kilometara. Analiza pokazuje da Rusija i Sovjetski Savez predvode "prekršitelje" s 34 objekta na toj listi, a slijede ih Kina s deset, SAD s tri, Europa s dva te Japan s jednim objektom. Ruske rakete tipa SL-16 i SL-8 najbrojniji su prijestupnici i zajedno zauzimaju 30 od 50 mjesta na listi.

Sada predstavljen najnoviji popis zapravo je ažuriranje prethodnog rada tog autora iz 2020. godine, ali ide korak dalje analizirajući učinak uklanjanja najopasnijih objekata. Prema McKnightu, kad bi se na neki način uklonilo svih 50 najopasnijih objekata, ukupan potencijal za stvaranje novog otpada u niskoj Zemljinoj orbiti smanjio bi se za 50%. Uklanjanje samo prvih deset objekata smanjilo bi rizik za 30%.

Zabrinjavajući novi trendovi

Unatoč međunarodnim smjernicama, pojavljuju se zabrinjavajući novi trendovi. "Od 1. siječnja 2024. godine, u niskoj Zemljinoj orbiti napušteno je 26 raketnih tijela koja će u njoj ostati više od 25 godina", upozorio je McKnight. Smjernica od 25 godina preporuka je Međunarodne koordinacijske komisije za svemirski otpad, koja nalaže da se otpad ostavi u dovoljno niskoj orbiti kako bi ga otpor atmosfere povukao natrag unutar tog razdoblja.

Dok američke i europske svemirske politike zahtijevaju od svemirskih kompanija da se pridržavaju tog pravila, Kina često napušta gornje stupnjeve svojih raketa u orbiti. U posljednjih 21 mjesec, Kina je lansirala 21 od 26 novih opasnih raketnih tijela, od kojih svako ima prosječnu masu veću od četiri tone. Očekuje se da će se ovaj trend nastaviti s obzirom na kineske planove za postavljanje dviju mega-konstelacija satelita. Preostalih pet novih opasnih objekata lansirali su SAD (dva), Rusija (jedan), Indija (jedan) i Iran (jedan).



