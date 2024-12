Taksisti i vozači hitne pomoći manje umiru od Alzheimerove bolesti

Poslovi koji zahtijevaju čestu prostornu obradu, kao što je pronalaženje najbolje rute za taksi ili najbolji način navigacije do bolnice, mogu dovesti do nižih stopa smrti od Alzheimerove bolesti. Do tog su zaključka došli istraživači Mass General Brighama; oni su naime pročešljali podatke o zanimanjima preminulih kako bi procijenili rizik od smrti od Alzheimerove bolesti u 443 različite profesije. Tako su otkrili da je vožnja taksija i vožnja kola hitne pomoći povezana s nižom stopom smrtnosti od Alzheimerove bolesti u usporedbi s drugim zanimanjima.

Prostorna i navigacijska obrada

"U razvoj Alzheimerove bolesti uključen je isti dio mozga koji se uključuje u stvaranje kognitivnih prostornih mapa, korištenih za navigaciju svijetom koji nas okružuje", objašnjavaju istraživači u radu koji objavljuje časopis BMJ. Oni su upravo zbog toga i pretpostavili da bi zanimanja koja zahtijevaju prostornu i navigacijsku obradu u stvarnom vremenu mogla biti povezana sa smanjenom smrtnošću od Alzheimerove bolesti.

Smrtnost od Alzheimerove bolesti među vozačima hitne pomoći, taksistima i drugim zanimanjima Patel, Liu, Worsham, Jena, Newhouse

Neurološke promjene u hipokampusu

Zanimljivo, ali ovaj trend nije primijećen u drugim poslovima povezanim s prijevozom koji koriste unaprijed određene rute, kao što su vozači autobusa (3,11 %) ili piloti zrakoplova (4,57%) koji se manje oslanjaju na prostornu i navigacijsku obradu u stvarnom vremenu.

Od Alzhaeimerove bolesti najmanje umiru vozači kola hitne pomoći, pokazalo je istraživanje MS Ambulance

Rezultati ukazuju na mogućnost da neurološke promjene u hipokampusu ili drugdje među vozačima taksija i hitne pomoći mogu biti odgovorne za nižu stopu Alzheimerove bolesti. Autori napominju da je riječ o promatračkoj studiji pa se iz nje ne mogu izvući čvrsti zaključci o uzroku i posljedici.



"Ova otkrića nisu konačna, već je riječ o hipotezi; u svakom slučaju vrijedilo bi dalje istražiti kako pojedina zanimanja mogu utjecati na rizik od smrti od Alzheimerove bolesti i mogu li neke kognitivne aktivnosti biti potencijalna preventiva", zaključuju istraživači.