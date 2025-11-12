Urin: novi izvor proteina za astronaute

Ova tehnologija mogla bi, vjeruju u Europskoj svemirskoj agenciji, biti ključna za buduće kolonizacije drugih planeta, ali i za rješavanje problema sigurnosti hrane i održivosti

Europska svemirska agencija ESA pokrenula je pilot projekt HOBI-WAN (Hydrogen Oxidising Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition) koji će testirati proizvodnju proteina u svemiru pomoću bakterija koje koriste vodik, kisik, ugljični dioksid i ureu iz astronautovog urina. Cilj je, kažu, osigurati održivu i samoodrživu opskrbu hranom za dugotrajne misije na Mjesecu i Marsu, gdje redovite dostave hrane sa Zemlje nisu moguće.

Solein ima izrazito žutu boju i može imati okus bilo čega Solar Foods

Projekt financira ESA kroz svoj program Terrae Novae, a tvrtke OHB System i Solar Foods razvili su tehnologiju fermentacije plina soleina. Ovaj mikrobni proteinski prah proizvodi se fermentacijom bakterija koje koriste vodik, ugljični dioksid i mineralne hranjive tvari. Proces se odvija u bioreaktorima gdje se posebne bakterije hrane plinovima i električnom energijom, što omogućava proizvodnju proteina bez potrebe za poljoprivrednim zemljištem, vodom ili sunčevom svjetlošću.

Urea umjesto amonijaka

Ključna inovacija je korištenje uree iz astronautovog urina kao izvora dušika, umjesto amonijaka koji se koristi na Zemlji. Ovaj proces omogućava recikliranje resursa i smanjuje ovisnost o zemaljskim dostavama. Eksperiment će se provesti na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), gdje će se testirati stabilnost procesa u mikrogravitaciji.

Prva faza projekta traje osam mjeseci i usredotočena je na razvoj zemaljskog modela, dok će druga faza uključivati proizvodnju i testiranje opreme za svemir. U budućnosti bi, kažu, ovaj sustav mogao osigurati hranu za cijele posade na dugim misijama te doprinijeti održivosti i sigurnosti hrane i na Zemlji.