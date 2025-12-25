ESA-ina božićna čestitka donosi sliku novorođene zvijezde

Da ne bi samo NASA ovog Božića imala atraktivnu prigodnu svemirsku fotografiju, za blagdanski su se ugođaj pobrinuli i iz Europske svemirske agencije. ESA je na svojim kanalima na društvenim mrežama podijelila fotografiju snimljenu instrumentima svemirskog teleskopa James Webb, na kojoj se kozmičke strukture također formiraju u oblik božićnog drvca.

No, kod njih simbolika ide i korak dalje, budući da je riječ o novorođenoj zvijezdi, koja upravo tako izgleda iz naše perspektive. Subjekt na fotografiji je HH-30, objekt koji predstavlja jedan od vizualno najupečatljivijih primjera rađanja zvjezdanog sustava. Ono što je trenutačno od njega vidljivo jest protoplanetarni disk, položen tako da ga promatramo s boka. Time umjesto same mlade zvijezde, vidimo samo tamni, neprozirni sloj prašine i plina koji presijeca sjajnu maglicu, pa se time dobiva ovaj neobičan prizor.

🌟 Merry Christmas from a newborn star. Earlier this year the NASA/ESA/CSA #Webb Space Telescope took this stunning image of HH30, an edge-on protoplanetary disc. pic.twitter.com/U9j78BhgH3 — European Space Agency (@esa) December 25, 2025

Ovaj protoplanetarni disk služi kao pasivno spremište materijala za buduće planete, ali je i poprište još jedne ekstremne svemirske pojave. Iz samog središta sustava, okomito na disk, izbijaju snažni mlazovi plina, koji se protežu stotinama astronomskih jedinica u dubinu svemira. Čestice u njima putuju brzinama od preko 160 kilometara u sekundi, a služe kao "ispušni ventili" sustava, izbacujući višak kutne količine gibanja. Samim time, mlada zvijezda može nastaviti rasti, umjesto da se dezintegrira od prebrze vrtnje.

HH 30 nalazi se u srcu molekularnog oblaka Bika i udaljen je oko 430 svjetlosnih godina od Zemlje. Ranija promatranja putem teleskopa Hubble otkrila su da ovi mlazovi pulsiraju i mijenjaju sjaj, što sugerira da je proces akrecije materije na zvijezdu nestabilan i silovit – no, prizor koji vidimo je zato prilično bajkovit.