ESA iskoristila marsovski orbiter za preciznije mjerenje putanje kometa 3I/ATLAS

Europska svemirska agencija (ESA) iskoristila je svoju sondu ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) koja kruži u orbiti oko Marsa kako bi poboljšala predviđanje lokacije kometa 3I/ATLAS, trećeg poznatog međuzvjezdanog objekta. Ova inovativna upotreba podataka s Marsa omogućila je deseterostruko preciznije određivanje putanje kometa, koji se trenutačno nalazi unutar Sunčevog sustava i pruža jedinstvenu priliku za promatranje "izbliza".

Iako 3I/ATLAS ne predstavlja nikakvu opasnost za Zemlju, promatranje njegove putanje korištenjem podataka s Marsa poslužilo je kao vrijedan slučaj za testiranje sustava koji su dio planetarne obrane od asteroida i kometa. Sposobnost korištenja podataka s tako neuobičajene lokacije pomaže u razumijevanju kretanja ovakvih objekata kroz Sunčev sustav.

Novi kut gledanja

Sve do rujna, izračunavanje lokacije i putanje kometa 3I/ATLAS oslanjalo se isključivo na teleskope smještene na Zemlji. Ključna se promjena dogodila između 1. i 7. listopada, kada je ESA-in TGO usmjerio svoje instrumente prema kometu iz svoje orbite oko Marsa.

Sonda se kometu približila znatno više nego Zemlji, dosegnuvši najmanju udaljenost od oko 29 milijuna kilometara 3. listopada. To je otprilike deset puta bliže nego što su kometu bili zemaljski teleskopi, a promatranje iz novog gledišta omogućilo je triangulaciju podataka. Kombinacija mjerenja s Marsa i sa Zemlje rezultirala je impresivnim, deseterostrukim skokom u točnosti predviđanja putanje, daleko nadmašivši početna očekivanja znanstvenika, poručuju iz ESA-e.

Izazov i presedan

Korištenje podataka s TGO orbitera predstavljalo je tehnički izazov. Instrument CaSSIS na letjelici dizajniran je za promatranje površine Marsa u visokoj razlučivosti, a ne za hvatanje sitnih, udaljenih objekata na zvjezdanoj pozadini. Astronomi iz ESA-inog Koordinacijskog centra za objekte blizu Zemlje morali su precizno uzeti u obzir specifičnu lokaciju letjelice koja se brzo kreće u orbiti oko drugog planeta.

Osim TGO-a, komet će pratiti i sonda Jupiter Icy Moons Explorer ESA

Podaci o kometu 3I/ATLAS prikupljeni na ovaj način predstavljaju prvi slučaj da su mjerenja s letjelice koja kruži oko drugog planeta službeno dostavljena i prihvaćena u bazu podataka Centra za male planete. Ova "generalna proba" demonstrira vrijednost triangulacije podataka s druge lokacije u svemiru, izoštravajući vještine i povećavajući spremnost za slučaj buduće stvarne prijetnje. Poboljšana putanja sada omogućuje astronomima da s pouzdanjem usmjere instrumente prema kometu koji putuje brzinom do 250.000 km/h, prije nego što on (vjerojatno) zauvijek nestane u međuzvjezdanom prostoru.