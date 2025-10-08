Veliki svemirski simulator dobio digitalnog blizanca

U softveru digitalnog blizanca korisnik vidi iste stvari na zaslonu koje bi vidio prilikom upravljanja stvarnim objektom, a i podaci se prikazuju na isti način

Mladen Smrekar srijeda, 8. listopada 2025. u 12:15
Komora Velikog svemirskog simulatora u kojem su teškim uvjetima svemira podvrgnute mnoge letjelice, uključujući najnoviji EarthCARE, Smile i testna verzija Platona 📷 P. Verzone
Veliki svemirski simulator (LSS), smješten u testnom centru Europske svemirske agencije ESA u Nizozemskoj, najveća je europska vakuumska komora. Koristi se za testiranje svemirskih letjelica u okruženju sličnom svemirskom, uključujući vakuum i ekstremne temperature, prije nego što polete u orbitu. Objekt je složen, a proces obuke novog operatera dugotrajan je i kompliciran. Kako bi olakšali posao, svemirski simulator sad je dobio digitalnog blizanca. Ovaj virtualni model oponaša stvarne operacije LSS-a što je vjernije moguće. U osnovi, on radi slično kao simulator leta za pilote.

Veliki svemirski simulator velika je komora sposobna reproducirati okruženje slično svemirskom. Njegove crpke mogu izvući sav zrak kako bi stvorile visoki vakuum, a tekući dušik koji cirkulira kroz termalne panele može sniziti temperaturu na hladnih -180 °C 📷 ESA/ATG
Blizanca je pune dvije godine razvijao španjolski Empresarios Agrupados koristeći simulacijski softver EcosimPro i radi na monitorima stvarne kontrolne sobe LSS-a.

Virtualno testiranje

"U softveru digitalnog blizanca pripravnik vidi iste stvari na zaslonu koje bi vidio prilikom upravljanja stvarnim objektom, a i podaci se prikazuju na isti način”, objašnjavaju njegovi tvorci. "Test se može pokrenuti s bilo koje točke, može se pauzirati ili zaustaviti te može raditi brže od stvarnog vremena, što omogućuje preskakivanje faza bez događaja koje inače traju satima.“

Digitalni blizanac radi na monitorima stvarne kontrolne sobe LSS-a 📷 ESA-R. Moeys
Digitalni blizanac radi na monitorima stvarne kontrolne sobe LSS-a ESA-R. Moeys

To je, kažu, moćan alat za virtualno testiranje bilo kakvih promjena na postrojenju prije nego što se provedu u stvarnom životu, a može se koristiti i za provođenje raznih studija poput optimizacije potrošnje dušika u postrojenju, uvježbavanje testnih operacija ili simuliranje abnormalnih operacija u slučaju kvara opreme. U test se tako može ugraditi i kvar, poput ventila koji se ne otvara ili propuštanja zraka u vakuumsku komoru, što omogućava uvježbavanje svih zamislivih vrsta potencijalnih scenarija.



