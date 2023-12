Znanost uredno bilježi neobične događaje, od umjetne inteligencije koja vara na ispitima, preko magičnih sposobnosti čarobnih gljiva do opasnosti od svemirskih letova po muški libido

Umjetna inteligencija nas je ove godine podjednako uspijevala i impresionirati i prestrašiti. U ožujku smo tako saznali za lukav potez OpenAI-jevog ChatGPT-4. Ovaj sofisticirani chatbot se tijekom jednog eksperimenata suočio s CAPTCHA online testom "Ja nisam robot".

I umjesto da se izjasni da je doista riječ o robotu, ChatGPT je putem interneta poslao poruku čovjeku i lagao, rekavši da je osoba s oštećenjem vida koja zbog toga ne može dovršiti test. To je uvjerilo čovjeka da mu kaže odgovor s kojima je ChatGPT je prošao CAPTCHA test. AI je bio dovoljno pametan da prepozna da sam ne može proći test, i dovoljno manipulativan da podvali nekome da zaobiđe obrambeni sustav protiv robota.

"Čarobne gljive" liječe afantaziju

Otprilike troje od 100 ljudi uskraćeno je za mogućnost vizualizacije objekata koji nisu prisutni u njihovoj blizini. Stanje koje takve pojedince lišava sposobnosti razmišljanja u slikama u medicinskom se žargonu naziva afantazijom. U kolovozu se u znanstvenoj literaturi pojavila i studija o 34-godišnjoj autističnoj ženi s afantazijom koja je prvi put u životu uspjela dočarati spektakularne mentalne slike nakon konzumacije "čarobnih gljiva" (Psilocybe cubensis).

Sve se više razmišlja o korištenju "čarobnih gljiva" poput psilocibina u medicinske svrhe Wikipedia

Testovi su pokazali da je njezin unutarnji svemir procvjetao u tehnikoloru. Godinu dana poslije, boje i detalji postali su prigušeniji, ali još uvijek je imala vizualnu maštu prosječne osobe. Nije poznato zašto su gljive uzrokovale ovu promjenu, a psihijatar koji je detaljno opisao slučaj smatra da bi to moglo biti zbog njihovih halucinogenih svojstava ili učinaka na emocionalnu obradu, jer se vjeruje da afantazija prigušuje emocije.

Swiftiesi izazvali potres magnitude 2,3

Swifties su nevjerojatno velika i strastvena armija obožavatelja pjevačice Taylor Swift, u što su se uvjerili i američki seizmolozi koji su na koncertu u Seattleu izmjerili "potres" magnitude 2,3, izazvan skakanjem publike na stadionu.

Skakanje fanova Taylor Swift zabilježili su i seizmografi Kari Mar

Ovaj Swiftquake seizmolozi uspoređuju s još jednim neobičnim kretanjem Zemlje, Beastquakeom iz 2010. Riječ je o slavlju navijača, registriranom seizmografima, nakon touchdowna runbacka Seattle Seahawksa Marshawna "Beast Mode" Lyncha na utakmici protiv New Orleans Saintsa. "Beast Mode" je tada pretrčao 67 jardi, odbivši pritom devet pokušaja rušenja, prije nego što je položio loptu koja je njegovoj NFL momčadi donijela pobjedu 41-36 u utakmici play offa.

Sprint Marshawna Lyncha (s loptom) preko cijelog terena koji je završio pobjedničkim touchdownom doslovno je izazvao potres oduševljenja Wikipedia

Tresak izazvan skakanjem Swiftiesa bio je, kažu seizmolozi, dvostruko jači, trajao je mnogo duže i bio je ritmičan, prateći ritam glazbe. Ovo nije prvi put da je Taylorina turneja Eras izazvala zanimanje znanstvenika; okupljanje više od 70.000 Swiftiesa u zabilježila je tako i satelitska slika iz svemira.

Potres su zabilježili seizmografi Sveučilišta Western Washington Prof. Jackie Caplan-Auerbach

Muški problem s mjerama

Muški i ženski centimetar nisu ista mjera i muškarci su po tom pitanju uvijek skloni povećavati brojke, bila riječ o veličini ulovljene ribe ili muškosti u gaćama. U travnju je tako objavljena nimalo iznenađujuća danska studija koja je pokazala kako i tamošnji muškarci lažu o veličini svojih spolovila, čak i kad su bili plaćeni za sudjelovanje u istraživanju.

Muški je centimetar za 21% manji od realnog pa ih zato ima više Wirestock

Nakon što su eliminirali jednog sudionika koji je tvrdio da ima penis velik 90 metara, dobivena je prosječna dužina u erekciji od muškarci su izvijestili o prosječnoj dužini u uspravnom položaju od 17,5 cm, što je vrlo optimističnih 21% više od danskog prosjeka koji iznosi oko 15 cm. Istraživanje je pokazalo i da su muškarci bili skloniji realnijem prikazu pravog stanja ako su za to bili više plaćeni, ali čak i oni koji su za odgovor dobili najviše novca (30 eura), bili su skloni pretjerivanju, ali u skromnijim proporcijama.

'Houston, imamo problem"

Kao da astronauti nemaju dovoljno razloga za brigu o izbjegavanju svemirskog smeća i smrtonosnog zračenja, u studenom su muški svemirski putnici upozoreni na potencijalnu opasnost od erektilne disfunkcije. Kako bi istražili učinke dugog boravka u svemiru na seksualno zdravlje muškaraca, NASA-ini istraživači su mužjake štakora bombardirali različitim razinama kozmičkog zračenja u uvjetima niske gravitacije. Pokazalo se da veće razine zračenja oštećuju i sužavaju krvne žile oko njihovih udova, a simulirana niska gravitacija dodatno je pogoršala stanje, sugerirajući da bi i muškarce koji provode dugo u svemiru mogao zadesiti "sindrom mlohave ćune".

Muškarci bi, kažu stručnjaci, trebali izbjegavati duži boravak u svemiru stockglu

O opasnostima seksa u svemiru progovorilo se i u travnju kad su istraživači upozorili svemirske turiste da se ne pokušavaju pridružiti Mile high clubu. Poznato je da kozmičke zrake oštećuju spermu, a ne znamo ništa o učincima svemira na novozačete bebe, rekli su, sugerirajući da bi tvrtke koje se bave svemirskim turizmom trebale poduzeti preventivne mjere i tjerati turiste da se zakonski važećim potpisom odreknu seksa prije polijetanja u svemir.

Džingis-kan, neshvaćeni heroj klimatskih promjena

Dok su se suvremeni svjetski čelnici sastajali na COP28 kako bi u Dubaiju razgovarali o borbi protiv klimatskih promjena, povjesničari su nas podsjetili na Džingis-kana, drevnog svjetskog vođu koji je u 13. stoljeću uspješno ohladio planet smanjenjem atmosferskog ugljika, doduše na način koji radije ne bismo oponašali.

U studenom smo tako saznali da je mongolski vladar tijekom invazije svoje horde poubijao toliko ljudi da je to prouzročilo pad ugljika u atmosferi za oko 0,183 dijelova na milijun. Ako se pitate zašto bi smrti tako dugo prije industrijaliziranog društva smanjile ugljik, istraživači sugeriraju da je kanova horda poklala oko 35 milijuna ljudi koji bi inače krčili šume. A to je pak dovelo do ponovnog rasta drveća na površini od 142.000 četvornih kilometara koje je zauzvrat iz zraka usisalo dodatnih 684 milijuna tona ugljika.

Mongolski vladar opasniji od "crne smrti" Screenshot/YouTube

Istraživači su istraživali povijesne padove atmosferskog ugljika koje su primijetili u uzorcima antarktičkog leda i tražili podudarne događaje koji bi ih mogli objasniti. Druge masovne smrti koje su se dogodile tijekom tih padova uključivale su Crnu smrt u Europi, osvajanje Amerike i pad dinastije Ming u Kini, ali mongolska invazija Azije jedina je bila dovoljno velika da na atmosferski ugljik utječe na globalnoj razini.

Brodovi na udaru kitova ubojica

Proljetos su mediji javljali o nizu napada orka (Orcinus orca) na brodove u španjolskim vodama. Samo u svibnju zabilježeno je 18 napada škola kitova ubojica, uključujući prvi slučaj kad su orke jurile za brodom i uništile mu kormilo, nakon čega se plovilo prevrnulo i počelo tonuti.

Kitovi su sisavci i ne žive u jatima nego u grupama nazvanim "škole" Wikipedia

Iako su se slični napadi događali i ranije, ovi nekad rijetki događaji postali su gotovo svakodnevna pojava. Jedna teorija kaže da je ženka orke nazvana White Gladisbila teško ozlijeđena kormilom i tražila osvetu, učeći ostatak škole da napadaju i potapaju brodove. Alternativno, sugerirano je da se orke jednostavno igraju i da im se nova igra jednostavno jako dopala.

Vrane i svrake nadmudrile čovjeka

Europske svrake i vrane postaju sve kreativnije pa u posljednje vrijeme svoja gnijezda grade od "češljeva", nazubljenih žica zamišljenih da sprečavaju ptice da sjede i uneređuju izbočine na fasadama. U srpnju su tako nizozemski istraživači primijetili dva gnijezda napravljena gotovo u potpunosti od takvih šiljastih traka u Rotterdamu i Antwerpenu, što ih je navelo da potraže i pronađu i druge primjere.

Ptice "češljeve" otkidaju sa zgrada kako bi ga koristile za izradu gnijezda Auke-Florian Hiemstra, Cornelis W. Moeliker, Barbara Gravendeel i Menno Schilthuizen

Ptice građevni materijal ne pronalaze samo u smeću nego ga i otkidaju sa zgrada kako bi ga koristile za izradu gnijezda. Osim rotterdamskog gnijezda u kojem je živjela vrana, ostala su napravile svrake, poznate po svojoj sklonosti sjajnim predmetima. I dok je vrana iskoristila šiljke za izradu čvrstih temelja, svrake su njima nadsvodile svoja gnijezda kako bi grabežljivce držale podalje od svojih nastambi.

Crv u mozgu

Ljetos su liječnici iz Canberre iz mozga 64-godišnje Australke izvadili osam centimetara dugog, živog crva. Ovog parazita iz porodice oblića (Ophidascaris robertsi) žena je vjerojatno pokupila dok brala novozelandski špinat (Tetragonia tetragonioides) uz obale jezera u blizini svoje kuće i slučajni došla u kontakt s izmetom zmije.

Parazit se u mozak uselio prilikom branja špinata M. Hossain i dr.

Žena je počela patiti od bolova u crijevima i proljeva, dobila je visoku temperaturu, kašljala je i otežano disala, ali punih godinu dana nitko nije posumnjao na parazite, sve dok je počela gubiti pamćenje i sposobnost razmišljanja, zbog čega su je poslali na sken mozga. Nakon operacije žena se dobro oporavlja, a njen se napredak i dalje redovito prati.