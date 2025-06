Bose SoundLink Revolve+ II nudi pravu kombinaciju prenosivosti i zvuka u punih 360 stupnjeva

U Linksovoj ponudi pronašli smo Bose SoundLink Revolve+ II, bežični zvučnik koji isporučuje bogat i snažan zvuk u punih 360 stupnjeva, a kojeg je trenutno moguće kupiti po akcijskoj cijeni od 289,99 eura. Riječ je o modelu koji kombinira visoku kvalitetu izrade, odličnu autonomiju i praktičnost korištenja u gotovo svakom okruženju.

Naime, posebnost ovog zvučnika jest njegov pravi 360-stupanjski dizajn reprodukcije, što znači da se zvuk ravnomjerno širi u svim smjerovima. Ako se, pak, postavi blizu zida, SoundLink Revolve+ II koristi refleksiju zvuka kako bi dodatno pojačao osjećaj uronjenosti, gotovo poput efekta žive svirke.

Zvučnik dolazi s robusnim aluminijskim kućištem otpornim na vodu i prašinu (IP55), silikonskim detaljima koji upijaju udarce te praktičnom ručkom za nošenje. Sa svojih 0,9 kilograma, Revolve+ II dovoljno je lagan za svakodnevno prenošenje, ali i dovoljno čvrst da izdrži zahtjevnije uvjete korištenja.

Uz to, SoundLInk Revolve+ II ima Bluetooth 4.1 vezu s dometom do 9 metara, a i 3,5-milimetarski AUX ulaz za žičnu povezanost. Uz ugrađeni mikrofon, moguće je i primati pozive direktno putem zvučnika, kao i davati glasovne naredbe putem Siri i Google Assistanta. Tu je i kompatibilnost s aplikacijom Bose Conncet, koja olakšava upravljanje zvučnikom i omogućuje uparivanje s dva modela za takozvani party način rada.

Sve to pogoni litij-ionska baterija koja omogućuje i do 17 sati slušanja glazbe s jednim punjenjem, što je više nego dovoljno za cijeli dan uživanja bez straha od pražnjenja. No, ako se baterija ipak isprazni u lošem trenutku, dobro je za znati da punjenje traje oko četiri sata te ga je moguće provoditi i tijekom korištenja zvučnika.