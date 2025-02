Montech AIR 100 ARGB nudi kompaktan dizajn i pravu gamersku estetiku za prihvatljivu cijenu

Ako ste jedan od onih koji traže kompaktno i atraktivno kućište za svoj gaming setup, Montech AIR 100 ARGB nudi sve što vam treba – dobar protok zraka, unaprijed instalirane ARGB ventilatore i moderan dizajn s bočnom od kaljenog stakla. Ovo Micro-ATX kućište dimenzija 210 x 425 x 405 mm teži 6 kg, što ga čini izuzetno praktičnim za manje prostore, a istovremeno dovoljno prostranim za komponente visokog ranga.

Jedna od najvažnijih stavki kod svakog kućišta je hlađenje, a toga su bili i svjesni iz Montecha. Iz tog razloga ovo kućište ima tri 120-milimetarska ARGB ventilatora na prednjoj strani i jedan na stražnjoj, osiguravajući tako snažan protok zraka odmah po vađenju iz kutije. Osim toga, omogućena je i dodatna montaža ventilatora - do tri od 120 mm ili dva od 140 mm sprijeda, dva 120 ili140-milimetarska na gornjoj strani, dva od 120 mm na PSU pokrovu, dok je straga moguće montirati jedan 120-milimetarski ventilator.

Korisno je napomenuti i da ljubitelji vodnog hlađenja mogu instalirati radijator do 280 mm sprijeda ili do 240 mm na vrhu, što osigurava dodatnu fleksibilnost kod odabira hlađenja. Kako bi se spriječilo nakupljanje prašine i održao čist interijer, kućište dolazi i s tri uklonjiva filtera, jednim na prednjoj strani, drugim ispod PSU-a i jednim na donjem dijelu.

Foto: Montech

Unatoč kompaktnim dimenzijama, u kućište AIR 100 ARGB stanu grafičke kartice dužine do 330 mm, CPU hladnjaci visine do 160 mm te napajanja duljine do 160 mm. Za pohranu podataka predviđena su četiri ležišta – dva za 2,5-inčne SSD-ove iza matične ploče te dodatna dva koja mogu primit HDD-ove od 3,5“ ili SSD-ove od 2,5“ unutar drive cagea.

Kućište nudi i odličnu povezivost. Na gornjem panelu nalaze se dva USB 3.0 priključka za brzi prijenos podataka, jedan USB 2.0, kao i audio ulaz te izlaz putem 3,5-milimetarskog priključka. Od ostalih značajki treba istaknuti ARGB kontroler koji omogućuje podešavanje osvjetljenja ventilatora i time prilagođavanje vizualnog identiteta cjelokupnog setupa.

Kućište Montech AIR 100 ARGB moguće je kupiti u crnoj i bijeloj boju u trgovini Računala.hr po akcijskoj cijeni od 69 eura za gotovinsko plaćanje.