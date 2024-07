Ovaj HP LaserJet Tank nudi mjesečni kapacitet ispisa do 25.000 stranica i idealan je za male tvrtke

Iz ponude Linksa ovoga puta izdvajamo HP LaserJet Tank 1604w, pisač idealan za male i srednje tvrtke koji se do kraja kolovoza može kupiti po akcijskoj cijeni od 189,99 eura

Oni koji rade u uredima, najbolje znaju korisnost pisača. Ako vam upravo sada treba jedan pisač koji može brzo izvršavati sve potrebne zadatke, tu je multifunkcijski printer HP LaserJet Tank 1604w koji se do 31. kolovoza može kupiti na velikom popustu u Linksu.

Jedna od najvažnijih karakteristika HP LaserJet Tank 1604w upravo je njegova brzina ispisa. S mogućnošću crno-bijelog ispisa do 23 stranice po minuti (letter) odnosno 22 stranice po minuti (A4), ovaj pisač osigurava da vaši dokumenti budu spremni u trenu. Prva stranica bit će ispisana za osam sekundi, što ga čini idealnim izborom za brzo radno okruženje.

Povezivanje i fleksibilnost također su na visokoj razini. Ovaj pisač nudi standardne opcije povezivanja uključujući brzi USB 2.0, kao i ugrađeni Wi-Fi, omogućujući bežični ispis putem HP Smart Appa, Apple AirPrinta i Mopria certifikata. U praksi bi to značilo da je moguće ispisivati dokumente direkto s mobitela, bez potrebe za dodatnim kablovima.

HP LaserJet Tank 1604w nije samo brz, već i izuzetno učinkovit. S mjesečnim kapacitetom ispisa do 25.000 stranica i preporučenom mjesečnom količinom od 250 do 2.500 stranica, ovaj pisač zadovoljava potrebe malih i srednjih tvrtki. Visoka kvaliteta ispisa do 600 x 600 dpija osigurava da svaki dokument izgleda profesionalno, dok tehnologija automatskog uključivanja/isključivanja i Instant-on tehnologija pomažu u uštedi energije.

HP je mislio i na sigurnosne značajke, pa je tu tako Secure Boot, Secure Firmware Integrity i enkripcija podataka. Kompatibilan je s raznim operativnim sustavima uključujući Windowse i macOS, što ga čini izuzetno prilagodljivim i lako integrirajućim u postojeće IT infrastrukture.

Akcijska cijena ovog printera iznosi 189,99 eura.