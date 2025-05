Router Mercusys MT110 dobro je rješenje za one koji žele jednostavan i mobilan pristup internetu

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvojamo Mercusys MT110, prijenosni router koji će biti posebno koristan za one koji

Oni koji često putuju ili rade s udaljenih lokacija zasigurno su već otkrili čari prijenosnog routera, a za one koji nisu, tu je Mercusys MT110 koji se može kupiti na Tehnologista.hr. Radi se, prije svega, o jednom pristupačnom i kompaktnom 4G LTE routeru koji omogućuje dijeljenje mobilnog interneta s više uređaja, bez komplicirane konfiguracije.

Naime, Mercusys MT110 podržava 4G FDD/TDD-LTE mreže, što ga čini kompatibilnim s operaterima u većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj. Dovoljno je umetnuti nano SIM karticu, a uređaj će automatski uspostaviti vezu bez potrebe za dodatnim postavkama. Ovo ga čini idealnim za korištenje na putovanjima, kampiranjima, u vikendici ili pak samo kao rezervni izvor interneta kod kuće.

Ovaj router omogućuje preuzimanje podataka brzinama do 150 Mbps, dok WiFi mrežu emitira na 2,4 GHz frekvenciji s brzinom do 150 Mbps. Istovremeno se može spojiti do 10 WiFi uređaja, što je dovoljno za osnovne potrebe obitelji, tima na terenu ili male grupe korisnika u pokretu.

Router napaja ugrađena baterija kapaciteta 2200 mAh, što omogućuje do 10 sati autonomnog rada bez potrebe za punjačem. Kada je potrebno punjenje, koristi se USB-C priključak, a upravljanje mrežom moguće je putem intuitivne aplikacije Mercusys dostupne na Androidu i iOS-u.

Osim same mobilne povezanosti, korisnici dobivaju i fizičku kontrolu putem gumba za uključivanje i resetiranje, a sve što je potrebno za pokretanje dolazi u pakiranju, uključujući USB-C kabel i kratke upute za instalaciju.