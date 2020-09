Koji su najbolji laptopi do 3.500 kuna?

Jeste li možda čitali Bug u prvoj polovici devedesetih? Ako jeste možda se sjećate da smo tih prvih godina izlaženja pokrenuli serijal “Mala škola Pascala”, točnije startao je u travnju 1994. U to doba nedostajalo je literature za štošta, a tako i za Pascal, odnosno Turbo Pascal, pa smo se dogovorili s profesorom dr. Zdravkom Dovedanom (i meni je na fakultetu, osamdesetih, držao predavanja o Pascalu, tako sam ga i upoznao) da za naše čitatelje priredi tu malu školu, koja se na kraju pretvorila u jedan od naših najdugovječnijih serijala. I evo, samo četvrt stoljeća kasnije, slučajno sam se opet čuo s profesorom Dovedanom, saznao što je sve radio u međuvremenu, a i čime se bavi sada. Tako je spontano došlo do ideje da napravimo poseban prilog za Bug o danas najpopularnijem jeziku za programiranje – Pythonu!

Profesor se Pythonom intenzivno bavi već godinama, a mi smo podosta zapostavili te bazične teme kroz koje smo svojedobno educirali čitatelje. Ovaj put ne radi se o serijalu, već o jednom opširnijem uvodu i upoznavanju s osnovama Pythona. Prilog je prepun konkretnih primjera s kôdom, pa je tako teorija pomiješana s praksom, a da bi vam ovaj prilog bio što korisniji – sve primjere smo stavili na Internet i tako lako možete doći do njih u bilo kojem trenutku, ako vam iz bilo kojeg razloga zatrebaju.

Većina kupaca koji moraju nabaviti novi laptop za kućne potrebe ili školarca, prvo traže nisku cijenu, a tek potom pitaju koji je najsolidniji za taj novac. Zato smo odlučili istražiti što možete dobiti do cijene od 3.500 kuna u našim trgovinama. Inače nam vrlo rijetko dolaze na test tako jeftina računala, jer od proizvođača u pravilu dobivamo najnovije modele, s novim generacijama procesora i grafičkih kartica, koji su atraktivni za recenziranje.

Acer ConceptD 3 Ezel

Imamo i u ovom broju takva tri elitna modela: ultralagani i tanki Asus ZenBook 14, ekstremno hardverski nabrijani i 4K ekranom opremljeni Acer ConceptD 5 Pro te inovativno koncipiran (preklopni ekran osjetljiv na dodir, stakleni touchpad) Acer ConceptD 3 Ezel. No za cijenu ova tri prijenosnika može se kupiti više od deset onih iz teme broja, pa je zato zanimljivo pogledati što se nudi istovremeno u najpristupačnijoj klasi.

Ove godine posebnu poveznicu imali su nogomet i IFA u Berlinu

Ove godine pandemija nije bila pogubna samo za ljude, već i za skoro sva masovna okupljanja i događanja. Bezbroj je sportskih, kulturnih, zabavnih i edukativnih događaja otkazano, pa tako i niz manifestacija koje mi pratimo. I nisu otkazane samo ove godine, već dobar dio njih i sljedeće, ali berlinska IFA se, uz ogromne napore organizatora, održala! Jasno, nije bilo masovnog okupljanja, niti izlagača kao prošlih godina, ali bitno je da se održala. Bio je tamo i kolega Petric, pa možete pročitati kako je to izgledalo i o čemu se najviše govorilo.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - trenutno najbolji, ali i najskuplji kontroleri

Sredinom rujna Microsoft je malo konkretnije predstavio novi Xbox, najavio točan datum izlaska i konkretne cijene, a odmah nekoliko dana iza njih, isto je napravio Sony za svoj PlayStation 5. Sve smo to popratili na našim web-stranicama, a kada napokon izađu, i u Bugu ćemo pisati o novoj generaciji. U ovom broju predstavljamo vam novi Xbox Elite Wireless Controller Series 2, kontroler koji je od kraj prošle godine na tržištu, a koristi se na svim platformama, ne samo uz konzole. Zašto ga recenziramo s tim vremenskim odmakom, objasnio je autor na početku teksta.

Među gadgetima koje opisujemo ovog mjeseca vrlo je neobičan CellularLine Hi-Gens; takvo što dosad nismo recenzirali, a radi se o – UV-C LED sterilizatoru. Znači, ova spravica ultraljubičastim svjetlom uništava patogene organizme. Kažu da je osobito pogodna za sterilizaciju mobitela! Eto u kakvim vremenima živimo…

Mnogi se žale kako imaju problema s nadogradnjom Windowsa 10, pa da jednom pošteno razjasnimo kako funkcionira sustav nadogradnje, što automatizirati, a što kontrolirati ručno, kako se nositi s problemima - sve to je objašnjeno na savjetodavnim stranicama novog Buga.

New York nadohvat ruke s novim Flight Simulatorom – treba isprobati da bi se povjerovalo koliko je sve realno

U prošlom uvodniku požalio sam vam se da nismo stigli prirediti barem prvi pogled na Microsoft Flight Simulator i obećao da ćemo to nadoknaditi ovaj mjesec. Obećanje je i nadmašeno – Drago je umjesto obične recenzije, uz dojmove o igri, napisao i vrlo opširni vodič za sve one koji bi željeli uroniti u svijet aviosimulacija, s praktičnim savjetima kako da se najbolje za to pripreme i opreme. Ako već dangubiti uz igre, neka to bude pošteno!

I za kraj - pripremili smo vam novu anketu kroz koju istražujemo vaša iskustva u korištenju prijenosnih računala, a jedan od sudionika ankete dobit će prekrasan poklon - Lenovo IdeaPad Flex 5 laptop! Doista lijepa prilika za lagan dolazak do vrijednog laptopa...