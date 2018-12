Novi Bug vam otkriva kako osjetno poboljšati kućni WiFi

Nikada do sada nismo imali za temu broja kućni WiFi. Više smo puta pisali o routerima, radili čak i usporedne testove, slagali svakojake savjete i slično, ali do središnje teme broja WiFi nije uspio dogurati. Iako mnogi imaju problema sa svojom kućnom bežičnom mrežom, nije tako lako dati jednostavno rješenje za to. Poseban je problem to što gotovo svi routere nabavljaju preko operatera, a čak ni pri tome uglavnom nemaju mogućnost izbora, već dobiju ono što je trenutačno dostupno u ponudi pojedinog operatera. U nabavku vlastitog routera obično se odluče tek oni kojima je to potrebno zbog poslovnih razloga, kada takva investicija ima i više opravdanja.

No stvari se mijenjaju i za kućne korisnike, pa smo tako ove godine imali prilike više puta pisati o rješenjima koja se nude za one s problematičnim WiFi-jem, bilo da je riječ o usluzi internetskog providera (za sada samo jedan u nas ima takvo što u ponudi), ili su to bili kućni mesh WiFi sustavi za samostalno postavljanje bežične mreže s mesh topologijom. Tako samo i procijenili kako je napokon sazrio trenutak da priredimo sveobuhvatnu temu koja će pružiti mnogo konkretnih i, što je važnije, doista praktičnih savjeta i informacija za sve one koji žele imati kvalitetnu i brzu bežičnu mrežu u svom stanu, kući, pa i manjim uredima, apartmanima ili kafićima. Tog teškog zadatka prihvatio se Davor Šuštić. Na kraju je uspio prikupiti veći broj uređaja negoli je u startu mislio da će to biti moguće, a kada je počeo s testiranjima i praktičnom primjenom, dobio je toliko inspiracije o tome što bi sve trebalo napisati da je na kraju tema ispala dvostruko obimnija i razrađenija negoli smo to u startu planirali i dogovarali.

Ovaj Bug do pretplatnika i prodajnih mjesta dolazi u vrijeme između Božića i Nove godine, tako da oni koji nisu već na YouTubeu pogledali prigodni BugTV zabavni specijal “Xmas Talk-show”, mogu još tijekom blagdana taj poduži video (traje sat i 45 minuta) pogledati na ovomjesečnom DVD-u (naravno, ako imate DVD čitač). Negdje potkraj emisije voditelj (showman Petric) nas pita – što si želimo za dar ovih blagdana? Nisam razmišljao o tome unaprijed, pa sam onako spontano zaključio kako bi bilo lijepo da napokon dobijem novi monitor, jer ga nisam vrlo dugo mijenjao i trenutačno imam najmanju dijagonalu u cijeloj redakciji (ako vas baš zanima kolika je – možete saznati u talk-showu). I ako trebam Djedu Mrazu reći baš točan model, da mi ne bi nešto pogrešno donio, onda neka to bude LG 32GK850G koji je – opet je Davor autor – recenziran u ovom broju. Mrak monitor, ali mrak je i cijena. No, uz takav monitor glupo mi je ostati na ovoj jadnoj grafičkoj kartici koju imam, morao bih prijeći na MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, koju je, sada već shvaćate od kuda mi inspiracija, za ovaj broj testirao i opisao Denis. Strašna kartica, ali cijena joj je za vrištanje od šoka. Čak je i malo prije spomenuti LG monitor bagatelni trošak u odnosu na nabavku ove impresivne kartice, koju ćemo, bojim se, svi samo gledati na slikama.

Tradicionalno početkom prosinca okupimo sve koji pišu recenzije videoigara za nas, i onda uz kuhano vino, čvarke, kulen i pršut, u nadasve demokratskoj atmosferi, vijećamo satima i procjenjujemo koja je igra u svojoj kategoriji bila najbolja u 2018. godini, a na kraju biramo i najbolju igru. Podatak da je titulu najbolje igre u našem vlastitom izboru dobio naslov koji trenutačno postoji samo u verziji za konzolu, nekada bih smatrao sramotnim porazom za sve nas, okorjele PC-jaše, ali kako ovo nije presedan i ne događa nam se prvi put, ne mogu ništa drugo reći nego da je to – samo još jedan sramotni poraz za sve nas, okorjele PC-jaše.

Uočit ćete u ovom broju i pomalo egzotičnu reportažu – Petric je bio na zanimljivom izletu u UAE, gdje je imao priliku u neobičnom ambijentu voziti prvi potpuno električni Audi SUV e-Tron. Nadamo se da će takvih tekstova, kao i putovanja, u budućnosti biti još i više.

Denis je istražio kakve performanse dobijemo kada se uključi raytracing u igri Battlefield V (naravno, morate za početak imati karticu poput već spomenute MSI RTX-ice). Jeste li znali da postoje headsetovi s ugrađenim hlađenjem? HP Omen Mindframe hladi uši svojim vlasnicima! Ponajbolje noise cancelling slušalice na tržištu dobile su nasljednika, odnosno novi model Sony WH-1000XM3, koji je naravno dobio prostor za opširan prikaz u ovom broju. Desetke ostalih hardverskih recenzija nećemo sve redom nabrajati, možete ih pronaći u detaljnom pregledu sadržaja novog broja na web stranici časopisa.

Za ljubitelje softverskih prikaza Matija Gračanin, urednik DVD-a, skupio je kolekciju najboljih alata za kriptiranje i opisao ih za ovaj broj, a i Drago Galić je fanovima aviosimulacija priredio pregled trenutne ponude igraćih palica namijenjenih baš za upravljane avionima u računalnim simulacijama (HOTAS); a nešto manje ambicioznim gejmerima Danile Lučić objašnjava što su to "gejmerski mobiteli" i koje se takvima doista može zvati.

Iskoristite slobodno vrijeme ovih blagdanskih dana, nabavite si prvi Bug u 2019. godini i uživajte u bogatom sadržaju. Od danas je dostupan na svim kioscima, kao i digitalnim kanalima (webu, Win10 app i iPad app).