Sve što ste oduvijek htjeli znati o 5G-u, a niste imali koga pitati

Neobično puno ljudi ima neki svoj stav o 5G-u, a u stvari znaju samo da je to "nova mobilna mreža" i ništa više od toga. E, zato je tu Bug da neukima objasni, a uplašene smiri... Naravno, uz središnju temu broja, imamo jako puno i drugih noviteta, od Z490 ploča, preko audio uređaja i FPV headseta, do atraktivnih softverskih recenzija, pa čak i temu za linuxaše!

Planirali smo se s 5G-om opširnije baviti tek kad napokon postane doista dostupan u Hrvatskoj, ali nismo mogli tako dugo čekati, jer je iz raznih razloga 5G postao gotovo svakodnevna tema i to uz jako puno dezinformacija i neznanja, pa smo jednostavno morali reagirati. Već skoro trideset godina širimo informatičku i tehnološku pismenos, a sada je došao trenutak da objasnimo i što to je, a što nije 5G, koje su prednosti i mane nove generacije mobilnih mreža. Tako veliki napredak događa se otprilike svakih deset godina, i to je već dovoljan argument o kako se grandioznoj temi radi.

Prijašnji prelasci na novu generaciju mobilnih mreža nisu izazivali tako veliku pozornost javnosti, ali danas je masovna dostupnost mobilnih uređaja i šira povezanost (ne samo telefona) na mobilne mreže u takvoj ekspanziji da si mnogi uzimaju za pravo komentirati „koliko je sve to opasno“, dok u stvari pojma nemaju o tehnologiji na kojoj je sve zasnovano. Pred nama je i širenje IOT sustava i uređaja, koji će se oslanjati na 5G i imati veliki utjecaj na promjene funkcioniranja komunalnih organizacija, poljoprivrede, transporta, zdravstva, ma gotovo – svega! Kada se tome dodaju političke igre (sukob američke državne administracije i kineskih proizvođača 5G opreme) i širenje teorija zavjere maloumnih ljudi, dobije se doista puno razloga za baš ovu temu kojom smo ispunili naš ljetni dvobroj. Uvodni dio s odgovorima na osnovna pitanja, razgovor s teleoperaterima, kao i pregled 5G mobitela napisao je Dragan Petric; tehničku stranu priče, u kojoj naglašavamo pregled top 5 tehnoloških inovacija koje donosi 5G prvi, napisala je Marina Pavlić (inače stalna suradnica Mreže); a temu je oplemenio Igor Berecki Doc svojim osvrtom na to kakav utjecaja ima 5G na zdravlje ljudi.

S novom, desetom generacijom stolnih procesora, Intel je predstavio i novi čipset Z490. Novi procesori koriste novi tip ležišta, pa tako kupci najnovijih Intelovih procesora moraju kupiti i nove matične ploče, što je bio sasvim dovoljan razloga da organiziramo malo veći usporedni test na kojem se našlo devet ploča. Testiranje je odradio Denis Arunović, a vidjet ćete – uočio je dosta zanimljivih detalja i objasnio na koje probleme možete naići ako koristite neke određene kombinacije i postavke.

Među ostalim hardverskim recenzijama vrijedi istaknuti test monitora Acer Predator X27 P, koji je namijenjen profesionalnoj primjeni i u skladu s tim ima paprenu cijenu; u toplim mjesecima koji su pred nama, ako vam zatreba učinkovito hlađenje za stolno računalo, imamo i recenziju Fractal Design Celsius+ S36 Prisma AIO sustava vodenog hlađenja; a već uobičajeno raskošan blok recenzija audiouređaja otvara prikaz vanjske USB zvučne kartice Creative Sound Blaster X3, koja je Davora Šuštića oduševila (stoga je i dobila Bug preporuku). Taj Sound Blaster lijepog je, elegantnog izgleda, mogućnosti ima bezbroj, daje odličan zvuk za ne pretjerano visoku cijenu. Uz ovu karticu imamo recenzije i bežičnih slušalica 1MORE Dual Driver ANC Pro s hibridnom tehnologijom aktivnog blokiranja vanjske buke; te Denon Home, set od tri različita multiroom bežična zvučnika, koje je opisao Aron Paulić.

Sve zaokružuje Davorov opis luksuznih i atraktivnih Fyne Audio F500, pasivnih hi-fi bookshelf zvučnika, čiji zvuk naš recenzent jako hvali, čak ni na cijenu nije stavio prigovor.

Napokon smo se dokopali Orqe FPV.One, FPV headseta (naočala) za upravljanje dronovima, na koje čekamo od 2018., kada su pobijedili na našem startupskom natjecanju Idea Knockout. S Orqom se poigrao Matej Majstorović, i prema napisanom dosta je zadovoljan, što je jako dobro, jer se ipak radi o prvoj seriji osječkih naočala, koje će se kontinuirano usavršavati. Orqa je vrlo ambiciozno zamišljen headset i ima daleko više mogućnosti od konkurentskih rješenja koja se trenutno nude na tržištu.

Drago nam je da smo za ovaj dvobroj uspjeli prirediti i više softverskih tema. Matija Gračanin opisao je Wormhole, softver kojim se može preko svog računala upravljati mobitelom, a uz to, opisao je i Microsoft PowerToyse, novo izdanje seta vrlo korisnih i zanimljivih alata.

Vrlo dugo nismo pisali o Linuxu, pa će sve linuxaše oduševiti što smo uspjeli nagovoriti Radoslava Dejanovića, uglednog linuxaša, inače našeg starog suradnika, da napravi osvrt na čudo nad čudima – Microsoft je kroz Windowse 10 pružio izravno podršku Linuxu, bez potrebe za virtualkama, što bi programerima, koji rade na oba sustava trebalo bitno olakšati posao. Kako to funkcionira u praksi, pročitajte u Radoslavovom tekstu.

U završnom dijelu recenzije su novih igara, a među njima je vjerojatno igra godine - The Last of us Part II. Blok s igrama završava specijalnim prilogom - eRacing u kojem predstavljamo pet najpopularnijih simulacija i dajemo kratki pregled volana bez kojih ni nema smisla igrati takve igre.

Možda ste već i sami uočili – umjesto nagradne igre, priredili smo vam nagradnu anketu (ovaj put, prigodno, o 5G-u). To nam se čini zanimljivijim, jer tako dobivamo materijal za dodatni osvrt na određenu temu, a nagradu, pak, dobiva najkreativniji sudionik ankete.

Tradicionalno uz ljetni Bug dolaze kuponi naših partnera A1, pa ukoliko tijekjom iduća dva mjeseca planirate kupiti Samsung Galaxy S20 ili Samsung Galaxy A71 ili Samsung Galaxy S41, obavezno prije nabavite Bug jer ćete uz naše kupone na svaki od spomenutih modela dobiti čak 500 kuna popusta!

Detaljniji sadržaj ljetnog dvobroja, potražite na stranicama gdje se nalazi pregled svih izdanja, a Bug je od danas na kioscima. Uživajte u dugom toplom ljetu uz čitanje Buga!