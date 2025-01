Ulazak u svijet investiranja uz Bug i BFS 2025

Znate kako se kaže, novac privlači novac (para na paru ide), bogati postaju još bogatiji i tome slično - pa što učiniti po tom pitanju? Pošteno raditi, pa zaraditi? To se podrazumijeva, no ako želimo dio ušteđenog novca uložiti u nešto drugo, investirati - kako se u tome snaći?

Početkom veljače održava se Bug Future Show (vidimo se 6. veljače u Mozaik Event Centru u Zagrebu?), ove godine pod motom Expanding the Value, pa smo time motivirani za temu broja priredili veliki vodič kroz najbolje mobilne aplikacije za investiranje. Iako je na više mjesta u temi istaknuto upozorenje o rizicima, želim to naglasiti ponovno i ovdje – sva su investicijska ulaganja rizična, i prvo se jako dobro informirajte (tome najviše i služi naša tema broja), i tek potom uložite onaj iznos novca za koji vam kasnije neće biti žao čak i ako ga izgubite. To je za svakog od nas najsigurnija zaštitna mjera.

Nekada je baratanje s viškom novca djelovalo jednostavno, postojala je oročena štednja sa solidnim kamatama, i činilo se da se pritom ne može pogriješiti. Ali i tada su se događale neočekivane inflacije ili slučajevi poput Ljubljanske banke, kada su i naši roditelji znali ostati bez svega. Realno je sve rizično – premda imali novac pohranjen u najsigurnijem sefu, svaki dan gubi na vrijednosti jer ga nagriza inflacija. Plemeniti metali bolje se nose s inflacijom, ali treba voditi brigu oko čuvanja ili platiti da ih netko drugi čuva, a i prodajna cijena bitno se razlikuje od kupovne, pa bez dugoročnog pohranjivanja u startu smo u minusu. Za izravno kupovanje ili trgovanje vrijednosnim papirima treba imati posrednike (brokere), i znati se time baviti. S kriptovalutama je nešto lakše, ali samo za one koji dobro razumiju taj svijet…

Tko ne zna puno i želi jednostavnost, izabrat će aplikacije za investiranje, odnosno online platforme, koje nude sve nabrojano (i više od toga), ali tako da one "u naše ime" odrađuje sve faze, od kupnje, preko trgovanja, do prodaje. Kada preko njih kupujemo dionice ili plemenite metale, te dionice ne glase na naše ime, a niti kupljeno zlato možemo preuzeti i staviti u džep, također, tamo kupljeni bitcoin ne možemo prebaciti u svoj osobni kriptonovčanik. Sve što smo kupili unutar neke aplikacije, možemo samo prodati preko te aplikacije, i potom prebaciti novac na svoj račun. Mogu li one zakazati u nekom slučaju, pa da ne možemo do svojeg novca? Sigurno se može i to dogoditi, kao što i neka banka može propasti, pa se zato u našoj temi broja bavimo aplikacijama koje su pod nadzorom nadležnih državnih regulatora (kao što su i banke i druge financijske institucije), koji ulagačima jamče odštetu do nekog iznosa kroz njihov sustav kompenzacije ili zaštite investitora u slučaju insolventnosti. Jasno, sustav zaštite ulagatelja ne štiti od tržišnih rizika ulaganja na tržištu kapitala i to treba imati na umu kada se odlučite baviti investiranjem preko specijaliziranih platformi.

Među hardverskim recenzijama vrijedi izdvojiti vrlo atraktivno Lian Li O11 Vision Compact PC kućište, koje ima čak tri staklene stranice!

Izlazak novih generacija procesora potaknuo je proizvođače matičnih ploča na predstavljanje cijelog niza novi modela, pa smo ovog mjeseca značajan broj stranica posvetili pločama s B860 i Z890 čipsetom.

U audio bloku istaknuo bih integrirano pojačalo Arcam Radia A5, za koje autor recenzije kaže da je temeljni model Arcamove linije Radia te da "baštini klasičnu elektronsku topologiju u suvremeno dizajniranom obličju".

Posebno je zanimljiva ovomjesečna tema u kojoj smo obradili deset ponajboljih mobilnih aplikacija koje ne možete pronaći u Google Play, što znači da se moraju instalirati iz trećih izvora. To nosi svoje rizike, pa je dio teme posvećen i tome, a i objašnjeno je kako sideloadati aplikacije? Buduće verzije Androida mogle bi onemogućiti ovakvu praksu, pa uživajmo dok možemo!

U dijelu s igrama glavni prostor dobila je recenzija igre Empire of the Ants, strategije, simulacije i avanture koja je po prvi put izdana prije čak 25 godina, ali tada nije privukla veliki interes. No, u sadašnjem izdanju to je vizualni spektakl (razumljivo s obzirom na toliki vremenski odmak od prve verzije), a nudi doista neobičnu radnju u kojoj je glavni lik - mrav, s kojim prolazimo razne zadatke.

Kompletan sadržaj novog Buga potražite ovdje, a ako u vašoj blizini nema više kioska ili prodajnog mjesta s novinama, podsjećamo vas da još uvijek imamo stare cijene pretplata (tiskano&digitalno i samo digitalno) i da je to najjeftiniji način kako doći do Buga.

Pomalo mijenjamo i grafički izgleda Buga, pa tako u novom broju, između ostaloga, koristimo novi, čitkiji font koji je bitno pogodniji i za čitanje na ekranima, pa će i pretplatnici na digitalno izdanje sada imati "ugodnije korisničko iskustvo" (najčešća PR fraza posljednjeg desetljeća), ako preferiraju taj način čitanja.