AMD Radeon RX 5600 XT – Svježe informacije o cijenama i specifikacijama

Radeon RX 5600 XT nova je AMD-ova grafička kartica namijenjena srednjem tržišnom segmentu odnosno igračima koji za prihvatljiv novac žele odlične performanse u aktualnim igrama pri razlučivosti Full HD. Na test nam je stigla samo jedna kartica, Sapphireov model Pulse, za koju smo nekoliko dana prije isteka embarga na objavu testova, dobili nove BIOS-e. Peglanje problema pomoću novih BIOS-a nije ništa novo, no mnogo se češće događa kad su u pitanju matične ploče. Iako nam se baš nije svidjela činjenica da dio testova moramo izvesti ponovo, nismo tim novim BIOS-ima pridavali osobitu pažnju budući da ih iz AMD-a nisu ni posebno tretirali. Rečeno nam je da se "očekuje" da podižu performanse. Sukladno tome zaključili smo da je riječ o krpanju nekakvih propusta, a ne namjernom dizanju performansi.

Na kraju je ispalo da je AMD orkestrirao povećanje performansi kartica putem ovih BIOS-a u posljednji trenutak kako bi zbunio Nvidiju. Naime, Nvidija je kao na inicijalno predstavljanje RX-a 5600 XT na nedavno održanom CES-u, spustila cijenu svoje vlastite inačice RTX-a 2060 (dakle inačica Founders Edition) s 349 na 299 dolara. Podsjetimo se, AMD je kao preporučenu cijenu RX-ica 5600 XT u dolarima, bez poreza, naveo 279 dolara. Uz to, nove su kartice u AMD-ovoj prezentaciji uspoređene s GeForceom GTX 1660 Ti (preporučena cijena također 279 dolara).

Povrh toga, specifikacije RX-ica 5600 XT u AMD-ovoj prezentaciji nisu bile posve jasno definirane. U jednom slajdu iz prezentacije vidimo broj aktivnih jedinica u čipu, Game takt od 1.375 MHz i Boost takt do 1.560 MHz te 6 GB memorije GDDR6. Radni takt memorije nigdje nije naveden izrijekom, no moguće ga je izračunati iz slajda u kojem je prikazana relativna memorijska propusnost različitih RDNA kartica – serije RX 5600 postotno je uspoređena sa serijom RX 5500 koja nudi propusnost od 224 GB/s. Ako povećamo ovu brojku za navedenih 29% dolazimo do brojke od 289 GB/s. Gigabajte pretvorimo u gigabite množeći s osam jer se svaki bajt sastoji od osam bitova – 289 × 8 = 2.312. Potom broj gigabita podijelimo s širinom memorijskog sučelja koje je u slučaju RX-a 5600 XT 192-bitno. Time dolazimo do takta pojedinog memorijskog čipa – 2.312 / 192 = 12,04. Dakle 12 Gb/s što odgovara taktu od 1.500 MHz u slučaju memorije GDDR6.

Silent BIOS nižih performansi na testiranoj Sapphireovoj kartici doista je imao memoriju na 12 Gb/s, no s prebacivanjem na primarni OC BIOS takt bitrate memorije je skočio na 14 Gb/s – jednaku brzinu s kojom rade i RX 5500 i RX 5700 serija kartica. Kad se malo bolje razmisli, nema baš nikakve logike da jača serija kartica (5600) koristi slabiju memoriju nego slabija (5500), zar ne? Dakle, AMD je (opet) pribjegao taktici koja se zove sandbagging – namjernom spuštanju očekivanja korisnika i konkurencije kako bi s otkrivanjem pravih mogućnosti proizvoda bio postignut snažniji efekt.

U ovom slučaju s Radeonima RX 5600 XT to je išlo nauštrb nas novinara koji smo morali trošiti dodatno vrijeme na testiranje, no to je manji problem u cijeloj priči. Veći je problem što zbog toga nismo mogli pružiti vama čitateljima pravu informaciju o mogućnostima novog proizvoda. Povrh toga, ispada da postoje dvije osnovne varijante RX-a 5600 XT, iako bez analiziranja specifikacija nije isprva jasno.

Ako pogledamo cijene dostupnih Radeona RX 5600 XT preko tražilice Nabava, ispada da se kreću od 2.484, pa sve do 3.174 kune. U našoj analizi nove kartice mi smo naveli da AMD očekuje cijenu od 2.800 kuna, da je prema našoj računici ona oko 2.650 kuna, a da smo dobili informacije od jedne velike domaće IT trgovine da će biti 3.000 kuna na više. Dakle, s rasponom cijena smo čak i s relativno velikim rasponom uspjeli pogriješiti.

Ako malo dublje pogledamo u cijene kartica, vidimo da 2.484 kuna košta MSI-jev mode RX 5600 XT MECH OC koji nudi Game takt od 1.460 MHz i memoriju brzine 12 Gb/s. Model Gaming X, najskuplja kartica na cjenicima, košta 3.246 kune, iako ima i boljih ponuda, po 2.853 kune. Prema MSI-jevim stranicama, Gaming X ima Game takt od 1.615 MHz i brzinu memorije od 12 Gb/s, no MSI je za karticu objavio novi BIOS koji zasigurno gura ove brojke puno više. Isto su učinili i Sapphire, ASRock, PowerColor i Gigabyte za svoje kartice.

Tu su dakle dva problema. Prvi – jeftinije kartice imat će i solidno niže performanse od onih skupljih, na račun ne samo nižeg takta GPU-a već i nižeg takta memorije. Takt memorije inače je do sad uvijek bio jednak kod svih varijanti kartica temeljenih na jednakom grafičkom čipu, bilo da je riječ o Radeonima ili GeForceovima. Drugi problem tiče se performansi kartica koje mogu očekivati rani kupci – oni koji će kupiti RX-ice 5600 iz ove prve šihte koja je stigla na tržište. Iako je flashanje novog BIOS-a jednostavan proces, vjerujemo da masa korisnika neće ni znati da postoje novi BIOS-i, niti će se lako usuditi flashati novi BIOS sami.

Naposljetku red je na svježu analizu pozicije RX-a 5600 XT sad kad imamo aktualne cijene na domaćem tržištu.

Kartica Početna cijena GeForce GTX 1660 Super 6 GB od 1.799 kn GeForce GTX 1660 Ti 6 GB od 2.186 kn GeForce RTX 2060 6 GB od 2.686 kn AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB od 2.484 kn AMD Radeon RX 5700 8 GB od 2.825 kn

Ako je budžet za kupovinu kartice između 2.200 i 2.500 kuna, jeftiniji RX 5600 XT se nameće kao najpametniji izbor, pogotovo za smjelije oportuniste koji su se voljni igrati s overklokiranjem i modificiranjem BIOS-a. Naime, ne vidimo razlog zašto se sporije programirane kartice ne bi mogle programirati za brži rad s višim taktovima i TDP-om, budući da Navi 10 čip na RX-u 5600 XT ionako radi na vrlo niskom radnom naponu (ispod 1 V). Ako je budžet manji od 2.200 kuna, najjeftiniji GTX-ovi 1660 Super nameću se kao bolja vrijednost za novac u odnosu na GTX 1660 Ti.

ASRockov RX 5700 Challenger jedna je od najpovoljnih RX 5700 kartica opremljenih s jačim hladnjakom

U razredu od 2.500 do 3.000 kuna trenutni pobjednik je bez sumnje RX 5700, odnosno njegove jeftinije varijante. Uz određenu korekciju cijena bolje RX-ice 5600 XT (recimo Gaming X od MSI-ja ili Sapphire Pulse kojeg smo testirali) također izgledaju dobro, no tu im performansama pariraju RTX-ice 2060 koje mogu ponuditi podršku za DXR odnosno hardverski ray tracing koji je zbog visokih zahtjeva upitne iskoristivosti u nekim naslovima. RX-ice 5600 s cijenom preko 2.800 kuna trenutno nemaju baš smisla.

Uzgred rečeno, cijene na njemačkom tržištu su puno realnije. Tamo dobar dio RX-ica 5600 XT, uključujući i Sapphireov odlični Pulse kojeg smo isprobali, košta 300 €. Čak i ako uračunamo razliku PDV-a (naš je 25%, njemački 19%), cijene su povoljnije. Istovremeno RTX-ice 2060 (ne-Super) s istog cjenika koštaju 315+ € (ok, ima jedan jedini model od 300 €, no to je zanemarimo). Da je slična situacija kod nas odnosno barem sličan omjer cijena, RX 5600 XT dobio bi našu bezrezervnu preporuku.