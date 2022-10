Priznajem da sam se silno zabavljao dok je DALL-E bio besplatan i kad sam mu zadavao kretenske ideje ("astronaut shoeing horse on the Moon, HD, 4K, photorealistic"), a on bi sve shvatio i dao mi nekoliko rješenja zadane scene. U idućoj, ubacim i staru majku koja ga kune – pojavi se i ona. Fotorealistična. Na Mjesecu. Kasnije promijenim fotorealistično u "1-bit graphics" ili nešto drugo – dobijem posve novi stil.