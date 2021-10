U svim ovim godinama aktivnog bavljenja tehnologijom, nikad se nisam potpuno vezao uz neki određeni brend, u smislu da kupujem isključivo njegove proizvode i da ih iz ovog ili onog razloga smatram boljima od konkurentskih. Najbliže sam tome došao prilikom odabira mobitela, jer sam od 2015. godine vjeran istom proizvođaču – OnePlusu. Više se ne sjećam s kojeg sam mobitela prešao na OnePlus 2, ali bila je to ljubav na prvi pogled. OnePlus imao je sve što sam od mobitela oduvijek tražio: razumnu cijenu, izvrsne performanse, prozračan i perolak softver, gotovo istovjetan "čistom" Androidu, te furiozan tempo izdavanja nadogradnji. Ovo posljednje u to je vrijeme za konkurenciju bila znanstvena fantastika. Kada bi Google izbacio novu iteraciju svojeg mobilnog operacijskog sustava, na svojem sam ju OnePlusu koristio svega nekoliko dana kasnije, dok su vlasnici većine drugih mobitela isto to čekali pet, šest ili više mjeseci. Mnogi nisu nikad ni dočekali.