Još u drugoj polovici XIX. stoljeća postao je općeprihvaćeni standard da se svakih deset godina obavlja nacionalno popisivanje stanovništva. To je danas za Hrvatsku i zakonska obveza, a time ispunjava i obvezu prema Eurostatu, središnjem statističkom uredu Europske unije. Državni zavod za statistiku planirao je ovogodišnji popis stanovništva provesti od 1. travnja do 7. svibnja, no pandemija je sve odgodila za pola godine, pa se popisivanje odvijalo tijekom rujna i sada u listopadu.