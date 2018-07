Laptop koji ne smije postojati

Svakog mjeseca iz sebe izbacujem dvjestotinjak tisuća slova, što otprilike odgovara jednom opširnijem diplomskom radu. Smatram se vrlo meritornim za procjenu kvalitete tipkovnica i smatram da one s Appleovih aktualnih laptopa ništa ne valjaju. No svakako su bolje od nikakve tipkovnice, a upravo nam to, čini se, slijedi

Prije desetak godina Internetom je kružio video s naslovom: "Apple Introduces Revolutionary New Laptop With No Keyboard". Još uvijek je dostupan na YouTubeu i svako toliko iznova postaje relevantan.

U njemu naizgled ozbiljna televizijska kuća izvještava o Apple Wheelu, tvrtkinom novom laptopu, specifičnom po tome što umjesto tipkovnice ima - kotačić, nalik onome kod starih (tada aktualnih) iPoda. Tobožnji Appleov inženjer pokazuje koliko je intuitivno tipkanje na takvom rješenju, pri čemu mu za unos svakog slova treba otprilike pola minute. U jednom trenutku se pojavljuje arhetip Appleovih fanboya, nesretnik koji oduševljeno govori da dosad nije shvaćao koliko mrzi tipkovnice. Dok on priča, na ekranu vidimo e-mail od tri rečenice, prepune pravopisnih i gramatičkih grešaka, kojeg je pisao proteklih 45 minuta. Uostalom, pogledajte ga sami.

Ovaj video bio je moj prvi susret s The Onionom, "lažnom" medijskom kućom, čija se produkcija zasniva upravo na satiričnim televizijskim reportažama. Ako znadete što je hrvatski News Bar, The Onion je u osnovi isto to, ali je mnogo stariji i iz Amerike. Premda je naznaka bilo mnogo, posramljeno priznajem da sam bio uvjeren kako se radi o stvarnoj reportaži i pravom proizvodu. Štoviše, podijelio sam ga na Facebooku i žestio se oko naivnosti i zadojenosti Appleovih korisnika, na sveopće oduševljenje mojih prijatelja i poznanika, koji nisu propustili priliku da mi se narugaju zbog pušenja toliko očite fore.

Međutim, danas, puno desetljeće kasnije, The Onionov geg doima se gotovo vizionarskim. Appleu je početkom ožujka odobren patent za laptop s dva ekrana, pri čemu bi jedan ekran trebao biti na svojem uobičajenom mjestu, a drugi tamo gdje inače biva fizička tipkovnica. Taj drugi ekran konceptualno će vjerojatno ekspandirati ono što smo već vidjeli kod Touch Bara, zaslona koji je kod MacBooka Pro posljednje generacije zamijenio najgornji red tipki, a prikazuje kontekstualne kontrole i prečice. Primjerice, kad uređujemo video, na njemu vidimo vremensku traku, a u Photoshopu nam pokazuje paletu boja i osnovne alate za obradu fotografija. Ovo je, bit ću pošten, jako pojednostavljen opis Touch Bara - funkcije su mu mnogo opsežnije i smatram ga sjajnim dodatkom odličnom laptopu. Da kojim slučajem kupujem MacBook Pro, uzeo bih upravo model s Touch Barom. Međutim, MacBook Pro sigurno neću kupovati, a glavni razlog za to nisu samo ekstremno visoka cijena i činjenica da mi laptop ne treba, već i njegova izrazito loša tipkovnica.

Osjećaj tipkanja na tipkovnicama Appleovih aktualnih laptopa lako ćete simulirati kod kuće - uzmite dasku za meso, nacrtajte na njoj slova i opletite

Kao što možda znadete, Apple je sa svojim "običnim" MacBookom, najtanjim laptopom kojeg proizvodi, uveo takozvani butterfly mehanizam tipki. Dotični omogućava ugradnju tipkovnice u ekstremno tanko kućište, a uz zadržavanje kakvog-takvog taktilnog odaziva prilikom tipkanja. Isti taj mehanizam kasnije su posvojili MacBookovi Pro.

Posve svjestan činjenice da se neće svatko složiti, držim da se radi o upravo katastrofalnom rješenju. Osjećaj tipkanja na tipkovnicama Appleovih aktualnih laptopa lako ćete simulirati kod kuće - uzmite dasku za meso, nacrtajte na njoj slova i opletite. Karikiram, ali stvarnost doista nije daleko od toga. Usto, jedno zrnce prašine, zalutalo ispod neke tipke, bit će dovoljno da ju trajno onesposobi. Ovaj problem toliko je raširen da su bijesni korisnici Appleovih laptopa podigli tužbu, na što je Apple odgovorio uvođenjem servisnog programa za tipkovnice recentnijih MacBookova i MacBookova Pro, kojim se obvezuje da će ih dovesti u upotrebljivo stanje u periodu od čak četiri godine nakon inicijalne kupnje uređaja. Za tvrtku koja daje godinu dana garancije na svoje proizvode, a dvije godine samo uz nadoplatu, ovo je ravno čudu.

No čak i kad ova tipkovnica funkcionira kako je zamišljeno, onaj tko smatra da se radi o dobroj tipkovnici, nema pojma što je dobra tipkovnica i kako je raditi na njoj. Ne sporim da je suživot s Appleovim brutalno plitkim tipkama moguć, štoviše, mnogi vlasnici MacBooka i novih MacBookova Pro često posežu za onom: "OK je kad se navikneš". To, međutim, ne znači da je tipkovnica zapravo dobra, nego da su se pomirili s time da je loša.

Međutim, čak ni Appleova implementacija butterfly mehanizma tipki ne može biti gora od laptopa koji uopće nema tipkovnicu, već je koncipiran oko ideje da tipkamo po sekundarnom ekranu, bez ikakvog taktilnog odaziva. Čak i da svaki pritisak virtualne tipke bude popraćen nekim vidom vibracije, poput one kakvu je Apple implementirao u MacBookov touchpad, za kojeg nikad ne biste pretpostavili da ga zapravo ne pritišćete, već ugrađeni motor samo stvara takav osjećaj - to nije dovoljno. Kad tipkamo, vršci prstiju ne osjećaju samo fizički pritisak tipki, već i njihovu teksturu, rubove, međusobni razmak i sijaset drugih detalja, zahvaljujući kojima možemo tipkati precizno i iznimno brzo, a bez skidanja pogleda s monitora. Ništa od toga na virtualnoj tipkovnici neće biti moguće, jer će dodirna površina uvijek biti potpuno ravna. Koliko god shvaćam prednosti postojanja ogromnog "Touch Bara", fizička tipkovnica jednostavno ne smije biti njegova žrtva.

Laptop s ekranom umjesto ekrana? Nevoljo, biži ća od mene!

Naravno, postojanje patenta ne znači da će Apple doista izbaciti laptop s dva ekrana, a bez tipkovnice. Patent je ideja, koncept, nešto što mislite da bi moglo imati potencijala, a ne želite da netko napravi prije vas. Kao takav, patent se može materijalizirati u stvarni proizvod, a isto tako i završiti u smeću. Najdublje se nadam da će se u ovom slučaju dogoditi ovo drugo, ne zato što planiram kupiti Appleov laptop, već jer sam svjestan činjenice da će drugi proizvođači brže-bolje slijediti primjer i početi izbacivati svoje izvedbe istog (promašenog) koncepta. Mislite da neće? Pogledajte ponudu ovogodišnjih mobitela srednje i više klase. Velika većina ih slijepo kopira jedan detalj tragikomično skupog iPhonea X - ružni notch, "otok" na gornjem rubu ekrana, na kojem se nalaze prednja kamera i senzori - posve ignorirajući činjenicu da je upravo to njegova najveća (možda i jedina) mana.