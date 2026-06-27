Dvanaestog lipnja popodne, dok je kod nas trajala ona ljenkasta predvečernja stanka kad pola Hrvatske već razmišlja o roštilju, u Washingtonu je netko potpisao dopis. Bilo je, po njihovom vremenu, 17 i 21. Anthropic je tu poruku dobio, pročitao je dvaput, i onda – isključio dva svoja najjača modela. Za sve. Ne za Amerikance koji su sumnjivi, ne za neku državu na crnoj listi, nego za sve nas, od Zagreba do Tokija, jer export control direktiva kaže da nijedan strani državljanin, ni unutar ni izvan SAD-a, više ne smije ni primirisati modelima Fable 5 i Mythos 5 u Claudeu.