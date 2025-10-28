Prije je bilo bolje

Nakon otprilike tri i pol godine, mobitel mi je počeo pokazivati sve uobičajene znakove da mu se bliži kraj radnog vijeka. Baterija više ne uspijeva izdržati jedan cijeli dan umjerenog korištenja, nasumično dolazi do neobjašnjivih usporenja prilikom obavljanja bazičnih zadataka, a aplikacije se otvaraju otprilike dvije sekunde sporije nego što je to nekoć bio slučaj.