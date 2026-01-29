Problemi prvog svijeta

Kad mi se prije nekoliko tjedana pokvario robotski usisavač, nisam prvo pomislio na prašinu, blatnjave pseće šape i tragove dječjih cipela na parketu. Pomislio sam na vrijeme. Na isto ono vrijeme za koje uvijek ponavljamo kako ga nemamo, a (pre)rijetko se zapitamo kamo nam odlazi. Tek kad je robot stao, postalo mi je jasno koliko mi ga je potiho svakodnevno vraćao.