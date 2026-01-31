Svjetski epicentar AI-ja

Ako vam ovo nije baš prvi primjerak Buga koji držite u rukama (ili ste prvi put na Bugovu portalu, ako kolumnu čitate online), onda zacijelo znate da mi je godišnje putovanje u Las Vegas, na CES, najomiljenija profesionalna obaveza. Ne samo zato što sam tamo u prilici vidjeti tehnologije u konceptualnoj fazi, koje će – možda – jednog dana, tek za nekoliko godina, postati dio naše svakodnevice, nego i zbog bezbroj drugih razloga. Jedan od njih je taj što još otkad sam počeo odlaziti na CES, prije 17 godina, imam praksu posjetiti još jedan grad na američkom kontinentu nakon Las Vegasa, na putu prema kući…