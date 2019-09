15. Advanced Technology Daysi održat će se u Zagrebu početkom prosinca

IT mjesto za IT ekipu ove jeseni je u zagrebačkom Plaza Event Centru u kojem se 4. i 5. prosinca održavaju 15. Advanced Technology Daysi. Early bird prijave za konferenciju traju do 30. rujna do kada je otvoren i proces nominacija predavanja. Na konferenciji se očekuje više od 500 IT stručnjaka

Lani se pričalo o IoTu, DevOpsima, sigurnosti, open sourceu… I ove godine fokus će biti na svjetske i lokalne top IT teme u poznatom ATD stilu – stručno, jasno i u opuštenom tonu. Dva dana konferencije donijet će predavanja u pet dvorana Centra. Obzirom da se obilježava 15. izdanje ATD-a, sudionici mogu očekivati da će im ove godine biti najteže odabrati koja će sva predavanja poslušati jer organizator planira „slavljenički“ sadržaj s puno ekskluziva, nekoliko zvijezda predavača te puno rasprava da bi razbistrili najaktualnije izazove s kojima se nosi hrvatska IT zajednica. Brojni domaći i strani stručnjaci koji gostuju po konferencijama širom svijeta neće propustiti priliku za druženje na Advanced Technology Daysima, a sudionike čekaju i neka iznenađenja. Govorit će se o razvoju mobilnih i web rješenja, kontejnerima i DevOpsima, modernim podatkovnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji, hibridnom oblaku, Serverlessu i poslovnim IT rješenjima.

Oni koji su već sudjelovali na ATD-u znaju da se temama pristupa iz kuta IT stručnjaka, a ne iz ugla prodaje ili marketinga, što je Daysima donijelo ugledan status jedne od najomiljenijih IT konferencija, koji organizator svakako želi zadržati i opravdati. Zato će se nastaviti dobra praksa predstavljanja zanimljivih caseova koji će dati uvid u praktične procese korištenja ili implementacije neke tehnologije, razvoja usluge, softvera ili rješenja pa će sudionici s konferencije otići bogatiji za pokoje korisno iskustvo.

Advanced Technology Dayse organizira hrvatska IT zajednica uz operativnu pomoć agencije MPG. Za sadržaj je zadužen programski odbor u kojem sudjeluju ugledni članovi domaće IT zajednice s bogatim međunarodnim iskustvom u svojim područjima. Činjenica da konferenciju „proizvodi“ zajednica za svoje članove donosi top kvalitetu sadržaja te teme od interesa za hrvatski IT.

Većina konferencijskog sadržaja dolazi kroz proces nominacija. Poziv za nominacije otvoren je za sve, bilo da je riječ o iskusnim predavačima ili onima koji su ove godine prvi puta spremni stati pred zahtjevnu IT publiku. Nominacijski proces traje do 30. rujna, a potencijalno predavanje se može nominirati putem linka. Nakon zatvaranja procesa, nominirana predavanja će evaluirati programski odbor koji će odabrati ona koja ulaze u program konferencije.

Prijave na konferenciju su otvorene online. Early bird razdoblje povoljnije cijene kotizacije traje do 30. rujna pa cijena trenutno iznosi 799,00 kn + PDV, a nakon isteka early birda iznosit će 950,00 kn + PDV za oba konferencijska dana.