ATD 2024: dobar CTO balansira operativne zahtjeve, viziju i inovaciju

Program drugog konferencijskog dana donio je 30 predavanja i panel diskusiju. Filip Levačić (Codebooq) na svom predavanju Clean Code u praksi kroz demo pokazao je pregled sveprisutnih problema i ilustrirao kako se mogu riješiti ili olakšati boljim kodom. Tijekom predavanja Cybersecurity in Digital Agencies: Beyond the Paperwork Neven Matas (Infinum) bavio se kibernetičkom sigurnošću iz perspektive digitalnih agencija – ispitao je stvarne rizike s kojima se suočavaju i mogućnosti koje proizlaze iz učinkovitog upravljanja tim rizicima. Osvrnuo se i na nove trendove i tehnologije koje mogu pomoći tvrtkama da se istaknu na sve zasićenijem tržištu.

Ljudi prirodno ne vole promjene, što otežava uvođenje novih sigurnosnih mjera poput MFA-a ili složenijih lozinki. Na predavanju Izgradite kulturu sigurnosti u organizaciji Saša Kranjac (Kloudatech) objasnio je kako prevladati otpor korisnika, olakšati posao sigurnosnim administratorima i menadžerima te istovremeno poboljšati sigurnost. Marko Šarić (GlobalLogic) održao je predavanje Dušo, AI će me zamijeniti, tijekom kojeg se bavio kolektivnim strahom da će ljudske vještine zamijeniti napredni AI sustavi. Na primjeru upotrebe GitHub Copilota u jednom .NET projektu istražio je kako utječe na produktivnost i koja je kvaliteta koda koji kreira te odgovorio na pitanje hoće li AI zamijeniti programere.

Tomislav Tipurić moderirao je panel diskusiju So, you wanna be a CTO? na kojoj su Ivan Belas (Robotiq), Damir Dobrić (Danenet), Joseph Guadagno (RT²), Ratko Mutavdžić (Microsoft) i Jan Varljen (Productive) razgovarali o tome što podrazumijeva uloga CTO-a, koje su potrebne vještine i kako CTO-i donose tehničke odluke koje određuju budućnost proizvoda i usluga. Govorili su o ulozi CTO-a iz perspektive različitih organizacija te naglasili njihovu stratešku ulogu u poticanju inovacija i usklađivanju tehnologije s poslovnim potrebama. Uloga CTO-a razlikuje se ovisno o industriji i veličini tvrtke. U startupima CTO-i su uključeni i u operativno poslovanje, dok im je u korporacijama fokus na strategiji i inovacijama. U vladama igraju ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji. Među ključnim odgovornostima su im odabir tehnologija koje će se koristiti da podignu poslovanje na višu razinu, poticanje inovacija, osiguravanje uvjeta za rad tehničkih timova te premošćivanje jaza između poslovnih očekivanja i tehničkih zahtjeva. Obzirom da komuniciraju s velikim brojem ljudi iz raznih sfera, ključno je da imaju soft skills¸ znaju delegirati, prepoznaju trendove, ne bježe od izazova i potiču kulturu učenja. Diskusiju su zaključili setom savjeta za sve one koji žele postati CTO: nikad ne prestajte učiti, ostanite skromni i otvoreni za savjete, prigrlite izazove i fokusirajte se na stvaranje okruženja koje će omogućiti drugima da se istaknu.