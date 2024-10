Vodeći IT stručnjaci o sigurnosti, AI i cloudu na Advanced Technology Daysima

Gotovo dva desetljeća IT stručnjaci i entuzijasti rezerviraju zadnje dane studenog za Advanced Technology Days, konferenciju koja aktualnim tehnološkim temama pristupa iz inženjerskog kuta. Devetnaesto izdanje u četvrtak i petak, 28. i 29. studenog, okupit će više od 600 IT profesionalaca u Cinestar Arena Centru u Zagrebu

Ključne teme bit će primjena umjetne inteligencije u vlastitim scenarijima i aplikacijama, razvoj softvera, podaci, kibernetička sigurnost i cloud infrastruktura, a predavanja će se održavati paralelno u 5 kino dvorana. Zbog sve većeg broja stranih sudionika program će ove godine sadržavati predavanja na engleskom jeziku u svakom vremenskom slotu.

U Zagreb premijerno stiže Joseph Guadagno, bivši predsjednik .NET Foundationa i jedan od najrenomiranijih stručnjaka za .NET ekosustav. Uz Guadagna, na ATD će predavanja održati i niz domaćih stručnjaka. Ognjen Bajić jedan je od najistaknutijih predavača na domaćoj IT sceni s više od 25 godina iskustva u razvoju softvera i Microsoft MVP za Visual Studio i Development Technologies. Na predavanju Od DevOps-a do DevEx-a: Zadovoljni i produktivni razvojni inženjeri, zajedno s Anom Roje Ivančić, govorit će o praktičnim strategijama za optimizaciju radnih procesa te pokazati što nude alati poput GitHub Copilota i GitHub Codespaces. Saša Kranjac (Kloudatech) je Microsoft MVP za Azure i sigurnost, stručnjak za cloud i sigurnosnu arhitekturu te autor stručne literature o sigurnosti u oblaku. Na predavanju Izgradite kulturu sigurnosti u organizaciji govorit će o tome kako prevladati trend otpora promjenama i istovremeno učiniti IT sustave sigurnijima. Predavanje Security + AI = ? bavit će se ulogom umjetne inteligencije u svijetu kibernetičkih prijetnji, kako je koriste kibernetički kriminalci te koji su rizici korištenja AI u poslovnim okruženjima – ali i kako koristiti AI i ostati siguran.

Objasnit će kako detektirati poslovnu vrijednost među odjelima i specifičnim slučajevima korištenja i alatima za Microsoft 365 Copilot. Iza Marka Loherta (Span) je gotovo 20 godina developerskog iskustva, a na ATD-u će održati dva predavanja. Kako lokalno pokrenuti LLM bavit će se prednostima lokalnog pokretanja velikih jezičnih modela (LLM-ova), kao što su privatnost osjetljivih podataka i bolje performanse. Kroz demo će pokazati kako pokrenuti LLM lokalno na računalu i kako ga koristiti te sudionike upoznati s alatima LM studio i Jan. Tijekom predavanja Vektorske baze podataka i zašto se koriste u modernoj AI usporedit će popularne vektorske baze podataka, koje se koriste za semantičko pretraživanje, odnosno pretraživanje na temelju značenja ili konteksta. Vektorske baze često se koriste i u primjeni umjetne inteligencije, a predavanje će objasniti zašto su okosnica modernih AI sustava. Hrvoje Kusulja (Nodefusion) je Microsoft MVP za tri područja (Microsoft 365 aplikacije, Azure, sigurnost) i Microsoft certificirani trener više od 10 godina. Održat će predavanje Forensic evidence for insider risk tijekom kojeg će istražiti tehnike forenzičkih dokaza, koje poboljšavaju odgovor na incidente.

Kotizacije za Advanced Technology Days mogu nabaviti po cijeni od 269 EUR + PDV, koja vrijedi do 26. studenog 2024. ili do popunjavanja kapaciteta konferencije. Prethodnih godina konferencija je bila rasprodana uoči početka pa je preporuka organizatora osigurati kotizaciju što prije putem linka.

Konferenciju organiziraju MPG, Nephos i Unitfly.