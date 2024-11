ATD 2024: u doba kada 72% tvrtki već upotrebljava AI, svi dijelimo teret odgovornosti korištenja

Tijekom uvodnog keynotea predstavnici organizatora Tomislav Tipurić (Nephos) i Ivan Marković (Unitfly) istaknuli su da je iza nas godina velikih promjena u IT svijetu, što se reflektira i u konferencijskim predavanjima jer najveći udio imaju ona povezana s primjenom umjetne inteligencije. ATD je, u nastojanju da okupi i angažira IT zajednicu tijekom cijele godine, uveo i dvije novosti: ATD podcast donosi razgovore o aktualnim temama s vrhunskim stručnjacima, a Advanced Technology Night kvartalni je meet up koji kombinira predavanja s večernjim druženjem.

Joseph Guadagno, jedan od vodećih stručnjaka za .NET ekosustav i bivši predsjednik .NET Foundationa, tijekom otvaranja konferencije održao je kratki demo kroz koji je pokazao kako napraviti chat-based aplikaciju za nepredvidiv broj korisnika. Tomislav Tipurić je ukratko predstavio razvoj generativne AI i dao pregled postojećih AI modela koje su tržištu ponudili veliki tehnološki igrači AWS, Google i Microsoft. Alan Debijađi (Unitfly) na primjeru iz tvrtke Unitfly u kratkom demu je pokazao kako se Microsoft Copilot može nadograditi tvrtkinim sadržajem i tako postati vlastiti AI agent.

Nakon keynotea program je nastavljen paralelnim predavanjima u 5 kino dvorana. Prvog dana konferencije u programu se našlo 33 predavanja, panel diskusija o umjetnoj inteligenciji te live ATD podcast u kojem je gostovao Adnan Pavlović iz organizacije WeAreDevelopers. Toma Puljak (Daytona) tijekom svog predavanja The Life and Death of Dev Environments bavio se postavljanjem razvojnih okruženja – nužnim, ali često frustrirajućim zadatkom. Osvrnuo se na najpopularnije Dev Environments standarde, usporedio kako utječu na brzinu razvoja te objasnio kako umjetna inteligencija može pojednostaviti proces, omogućavajući programerima da se usredotoče na kodiranje. Damir Dobrić (Daenet) održao je predavanje Best practices: Building Enterprise Applications that leverage GenAI. Nova era razvoja softvera donosi novu vrstu inteligentnih aplikacija nastalih integracijom velikih jezičnih modela (LLM) i Generativne AI, što nudi nevjerojatne mogućnosti za poboljšanje poslovnih procesa. Dobrić je demonstrirao kako napraviti poslovne aplikacije koje inkorporiraju GenAI i pokazao mogućnosti OpenAI-ja i Azure OpenAI-ja. Predstavio je i napredne koncepte koji koriste Semantic Kernel za razvoj poslovnih AI agenata. Na svom predavanju Embracing AI: The Next Evolution in Business Analysis Maja Rus (Software Sauna) bavila se utjecajem umjetne inteligencije na poslovnu analitiku. Koristeći umjetnu inteligenciju poslovni analitičari mogu bolje analizirati podatke, identificirati trendove i donositi utjecajne odluke. Pomoću novih AI alata i tehnika te stjecanjem odgovarajućih vještina analitičari postaju produktivniji i konkurentniji.

Panel rasprava na temu: Odgovorna umjetna inteligencija

Ivan Marković je na panelu Odgovorna umjetna inteligencija razgovarao s Mislavom Acmanom (Omics Solutions), Tihanom Anom Reljić (Rezime) i Tomislavom Tipurićem o problematici koju donosi sve šire korištenje umjetne inteligencije.

Od 2017. do danas korištenje AI u biznisu raslo je s 20% na 72%, a upotreba GenAI od 2023. do 2024. skočila je s 33% na 65%. Povećana upotreba donosi niz koristi, ali i novih izazova – sve je veći broj incidenata povezan s korištenjem AI, a brz razvoj traži i brzu prilagodbu pravnog okvira. Tihana Ana Reljić istaknula je da EU Uredba o umjetnoj inteligenciji u fokus stavlja odgovoran pristup stvaranju, ali i korištenju umjetne inteligencije. Sugovornici su se složili da se etički aspekt AI ne odnosi samo na odgovornu primjenu, već i na transparentnost i način pristupa podacima. Acman se posebno osvrnuo na problematiku pristranih podataka u biotehnologiji i biomedicini – da bi znanost napredovala, podaci koji su ishodište istraživanja moraju se izjednačiti i normalizirati. Razgovaralo se i rizicima zloupotrebe AI, pri čemu je Tipurić istaknuo da ljudi dijele svoje podatke s besplatnim alatima nesvjesni rizika – takvo dijeljenje otvara problematiku kršenja sigurnosti i privatnosti jer alati kasnije koriste arhive promptova za trening svojih modela. Dodao je i da se Europa mora probuditi u tehnološkom smislu jer kaska za Kinom i SAD-om te smatra da bi se trebala uključiti u AI utrku te napraviti svoj LLM model.

Program konferencije nastavlja se u petak, 29. studenog, kada sudionike očekuje više od 30 predavanja te panel diskusija na kojoj će se govoriti o tome što sve podrazumijeva uloga CTO-a.