Adriatic AWS Innovation Days u listopadu u Opatiji

Riječka IT tvrtka iOLAP i Amazon Web Services zajednički organiziraju konferenciju Konferencija Adriatic AWS Innovation Days 2019, koja će se održati u Opatiji 10. i 11. listopada 2019. godine.

Krilatica ovogodišnjeg izdanja glasi "Leading the way", koja ukazuje na vodeću poziciju AWS-a među pružateljima cloud usluga, iOLAP-a kao vodećeg implementatora AWS servisa, a ujedno i konferenciju kao vodeću i jedinstvenu u našoj široj regiji. Konferencija je namijenjena općoj, poslovnoj i informatičkoj javnosti, od menadžera i voditelja tvrtki koji žele unaprijediti svoje poslovanje kroz digitalnu transformaciju, do računalnih programera i IT stručnjaka koji žele proširiti postojeća znanja i ekspertizu, ali i svim AWS partnerima i tvrtkama koje koriste ili vide potencijal u korištenju AWS cloud tehnologija.

Aplikacije, podaci i sigurnost

Glavne ovogodišnje teme konferencije biti će modernizacija aplikacija, analiza podataka, sigurnost i DevOps te umjetna inteligencija i strojno učenje, a kroz dva dana predavanja, radionica, panel diskusija i okruglih stolova, sudionici će imati mogućnost upoznati se ili produbiti znanja o navedenim temama kao i mnogim drugim aktualnim temama iz IT industrije.

Konferencija će okupiti vodeće domaće i internacionalne predavače koji će s publikom podijeliti iskustva korištenja AWS servisa u svojim poduzećima.

Glavni govornik bit će renomirani AWS-ov strateg i evangelist Mark Schwartz, koji pomaže vodećim tvrtkama diljem svijeta s digitalnom transformacijom pomoću AWS-ovih cloud servisa.

Također iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi Nick Larsen, potpredsjednik tvrtke iOLAP i vrhunski stručnjak u projektiranju, razvoju i upravljanju integracijama velikih sustava i naprednih analitičkih projekata. Nick je korisnik AWS servisa još od davne 2008. godine te je pomogao vodećim američkim korporacijama migrirati na AWS i iskoristiti benefite cloud tehnologija u svrhu unaprjeđenja poslovanja.

Besplatne prijave

Potaknuti velikim interesom i uspjehom prošlogodišnjeg izdanja Adriatic AWS Innovation Days konferencije, čiji su također iOLAP i AWS bili suorganizatori, ovogodišnja konferencija će se manifestirati u većem, boljem i fokusiranijem izdanju te omogućiti sudionicima konferencije opredjeljenje ovisno o vlastitim afinitetima na tzv. "Developer & IT Professional Track", koji će se baviti tehnološkim aspektima AWS servisa ili "Executive Track", usredotočen na kreiranje vrijednost za poslovanje pomoću AWS servisa.

Organizatori su osigurali svim zainteresiranim sudionicima besplatnu kotizaciju do popunjenja slobodnih kapaciteta, a više detalja o konferenciji te samu prijavu, možete pronaći na službenoj stranici konferencije Adriatic AWS Innovation Days.