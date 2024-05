Advanced Technology Daysi u Zagreb dovode vrhunske svjetske IT stručnjake

19. Advanced Technology Days konferencija okupit će regionalnu IT zajednicu u komfornom okruženju kino dvorana zagrebačkog Cinestar Arena Centra 28. i 29. studenog 2024. Ovogodišnje izdanje ATD-a u suradnji s partnerom sadržaja, organizacijom WeAreDevelopers, donijet će pregled ključnih trendova i inovacija koje oblikuju budućnost IT industrije te u Zagreb krajem studenog dovesti renomirane svjetske IT stručnjake. Okosnica sadržaja konferencije bit će umjetna inteligencija koja već danas mijenja svaku profesiju i svaku industriju, a program će donijeti 5 smjerova koji će se paralelno odvijati tijekom dva konferencijska dana.

Konferencija je cijenjena unutar domaće IT zajednice jer nudi inženjerski pristup temama, bez upliva marketinško-prodajnog sadržaja. Ove godine sudionike očekuje više od 50 domaćih i stranih predavača, među kojima će biti i Sead Ahmetović (WeAreDevelopers), Damir Dobrić (Daenet), Helena Jovčić (Nephos), Ivan Marković (Unitfly), Jelena Miličević (Comtrade Gaming), Igor Pavleković (Microsoft) i Tomislav Tipurić (Nephos). Vrhunskom sadržaju doprinijet će i partnerska suradnja s organizacijom WeAreDevelopers koja okuplja najbrojniju europsku zajednicu developera i organizira najveću godišnju svjetsku konferenciju WeAreDevelopers World Congress s više od 15.000 sudionika. Kroz tu suradnju konferencija sudionicima nudi razmjenu iskustava s najvećim svjetskim stručnjacima. Novost u programu konferencije su i predavanja na engleskom jeziku – po dva predavanja u svakom vremenskom slotu namijenjena i sudionicima iz regije i sudionicima iz ostalih europskih zemalja. Predavanja će se baviti, primjerice, primjenom umjetne inteligencije u vlastitim scenarijama i aplikacijama, razvojem softvera, podacima, kibernetičkom sigurnošću, cloud infrastrukturom te drugim tehnološkim temama. Sudionike očekuju i panel diskusije o ključnim temama iz IT svijeta, u a pauzama mogu uživati u networkingu i širenju svoje poslovne mreže. U Expo prostoru sponzori i partneri konferencije predstavit će najnovije proizvode i usluge u IT industriji.

Sadržaj konferencije kreirat će se putem nominacija predavanja, koje će uskoro biti otvorene putem konferencijske web stranice. Svoje predavanje mogu nominirati svi koji smatraju da imaju kvalitetan sadržaj koji žele podijeliti s ATD publikom.

U prodaji su trenutno Super Blind Bird cijene kotizacija – namijenjene svima koji znaju da na ATD-u mogu očekivati vrhunski tehnološki sadržaj pa ne čekaju objavu finalnog programa da bi nabavili svoju kotizaciju. Super Blind Bird nudi najpristupačniju cijenu kotizacije od 139 EUR + PDV, koja vrijedi do 3. lipnja 2024.

Svi zainteresirani svoje mjesto na konferenciji mogu rezervirati na https://www.advtechdays.com/kupi-kotizaciju/.

Konferenciju organiziraju MPG, Nephos i Unitfly.