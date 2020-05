FIVE organizira online dizajn konferenciju sa Steveom Portigalom

Agencija FIVE organizira konferenciju imena TBD na kojoj će predavanje i niz radionica održati Steve Portigal, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka iz područja istraživanja korisničkih iskustava. Portigal je autor dvaju bestselera "Interviewing Users: How to Uncover Compelling Insights" i "Doorbells, Danger, and Dead Batteries: User Research War Stories". Surađivao je s mnogim Fortune 500 kompanijama poput Microsofta, Nikea i eBaya, i redovit je keynote predavač na stručnim konferencijama.

Prvo izdanje online konferencije TBD

Steve Portigal

TBD konferencijom, čiji puni naziv glasi To Be Defined, To Be Designed, To Be Developed, FIVE želi dati dugoročni doprinos IT zajednici dovođenjem relevantnih imena i renomiranih stručnjaka iz područja razvoja softvera, produkt strategije i dizajna te growth marketinga. Ovo je prvo izdanje TBD konferencije, namijenjeno široj zajednici dizajnera i product menadžera.

Konferencija se originalno trebala održati u zagrebačkom uredu tvrtke FIVE, ali će se zbog situacije s pandemijom COVID-19 konferencija u potpunosti preseliti na online platformu Zoom i time otvoriti svoja virtualna vrata većoj publici.

Predavanje Stevea Portigala pod imenom "Stop Solving Problems" održat će se 18. svibnja u 17 sati. Portigal će u predavanju ispitati različite okvire razmišljanja za stvaranje proizvoda i usluga, razmotriti njihove prednosti i rizike te izazvati sudionike na odmak od klasičnog mentaliteta kojim nastoje riješiti problem.

Uz predavanje, Portigal će održati i četiri radionice između 19. i 28. svibnja koje su primarno usmjerene na UX/UI dizajnere i product menadžere. Prijave na predavanje i radionice se ne naplaćuju, no broj polaznika je ograničen. Detaljnije informacije o konferenciji i načinima prijave mogu se pronaći na web stranici konferencije.