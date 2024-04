Google predstavlja Axion, vlastiti ARM CPU za usluge u oblaku i novosti za developere

U tijeku je godišnja konferencija Google Cloud Next u Las Vegasu i Google objavljuje niz novosti, od vlastitog ARM čipa do novih alata za developere

Thomas Kurian, izvršni direktor Google Clouda, na godišnjoj konferenciji Google Cloud Next, koja je jučer započela u Las Vegasu, predstavio je Axion, novi procesor (CPU) namijenjenu uslugama u oblaku. Ovaj čip, zasnovan na ARM arhitekturi i tvrdi se, napredniji od X86 arhitekture. Osim što će značajno poboljšati performanse, bitnije u ovom trenutku je smanjenje troškova.

Strateška odluka

Odjednom se shvaća da procesori naprednih performansi zahtijevaju visoka inicijalna ulaganjima te dosta energije pa se novim vlastitim dizajnima pokušava povećati efikasnost. Dodatni razlog zašto se Google upušta u proizvodnju vlastitih čipova je potpuna kontrola nad dizajnom i optimizacijom čipa. U svakom slučaju, proizvoditi CPU i TPU čipove, strateška je odluka da se riješi ovisnosti o čipovima Intela i Nvidije, u cloud i AI platformama.

Axion se neće izravno prodavati drugim kupcima nego će biti dostupan klijentima koji koriste Googleov oblak. Planira ga se prvo koristiti za platformu YouTube Ads.

CPU i TPU

Axion je dizajniran za širok spektar računalnih zadataka, što ga čini različitim od Googleovih Tensor Processing Units (TPU) koji su fokusirani na obradu podataka za umjetnu inteligenciju. Google se ovim potezom pridružuje Amazon Web Servicesu i ostalim vodećim pružateljima cloud usluga koji su razvili vlastite CPU-ove s ciljem smanjenja ovisnosti o x86 arhitekturi.

Osim Axiona, Google Cloud navodno radi na još dva čipa za servere, Maple i Cypress, čija se lansiranja planiraju za 2025. godinu.

Druge novosti

Na blogu kompanije najavljeni su i druge novosti o kojima će biti riječ na konferenciji, koja traje do sutra. Neka su potpuno nova, a druga poboljšanje već postojeće ponude.

Izmedju ostalih, najavljen je Gemini 1.5 Pro. Ovaj model, dio Googleove obitelji Gemini modela generativne umjetne inteligencije, koristi se za zadatke s tekstom, slikama, video zapisima, zvukom i kodom. Međutim, ono po čemu se Gemini 1.5 Pro ističe je njegova iznimna mogućnost obrade sadržaja velikih duljina, sate video i audio zapisa.

Vertex AI je platforma koja omogućuje brže i lakše razvijanje i implementiranje modela strojnog učenja, a mogu je koristiti svi, od početnika do iskusnih inženjera.

Gemini Code Assist je alat u Google Cloudu koje nudi programerima pomoć prilikom pisanja koda. Ovo AI-bazirano rješenje se integrira u razvojna okruženja (IDE) poput Visual Studio Codea, JetBrains IDE-a (IntelliJ, PyCharm, GoLand, WebStorm), Cloud Workstations i Cloud Shell Editora.

Gemini Code Assist podržava preko 20 popularnih programskih jezika, uključujući Javu, JavaScript, Python, C, C++, Go, PHP i SQL.