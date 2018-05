INTERVJU: Rasmus Lerdorf, kreator PHP-a koji krajem mjeseca dolazi u Split na Shift 2018

Rasmus Lerdorf je danski programer primarno poznat je po tome što je 1995. kreirao PHP (Personal Home Page), te tijekom godina doprinio razvoju niza drugih Open Source projekata. Bio je infrastrukturni arhitekt u Yahoo!-u više od 7 godina, a 2012. godine pridružio se timu Etsy-a.

Rasmus Lerdorf, zanimljivo, nije ljubitelj programiranja. Zapravo, smatra ga poprilično dosadnim. No, ono što voli je rješavanje problema i ako alati neophodni za pronalaženje rješenja ne postoje, onda će se on potruditi da stvori nove alate. Tako je 1995. kreirao Personal Home Page, ili jednostavno PHP, skriptni jezik kojim se koristi 82% web stranica na svijetu, među kojima i neki od velikih imena poput Facebooka, WordPressa i Etsya i koji su se ponosno pohvalili istim. PHP je je skriptni jezik prvenstveno namijenjen razvoju web stranica, ali se također koristi kao programski jezik opće namjene. Gdin Lerdorf inicijalno nije imao plan kreirati programski jezik, a nije imao ni pojma koliko će njegova "kreacija, odnosno izum" zauvijek utjecati na razvoj web stranica.

G. Lerdorf također je pristaša Open Sourcea. Vjeruje da PHP može riješiti – besplatno – mnogo problema za čije inačice rješenja je velikim programerskim tvrtkama potrebno platiti velike svote novca. Univerzalnost PHP-a učinila ga je alatom za korištenje svakog respektabilnog razvojnog programera.

U intervjuu za Bug g. Lerdorf šaljivo uspoređuje PHP s četkicom za zube - "Svakodnevno ga koristite, odrađuje svoj posao, to je jednostavan alat, pa što onda? Tko bi želio čitati o četkicama za zube? " No, PHP je svakako zaintrigirao IT scenu, te pobudio jako velik interes od strane medija i struke.

Koji dio vašeg posla vam je omiljeni? Što vas najviše uzbuđuje?

Fokusiran sam na krajnji rezultat i oduvijek sam bio vrlo pragmatičan kad je riječ o programiranju i tehnologiji općenito. To su alati koje koristimo kako bismo poboljšali kvalitetu naših života. Dakle, moj omiljeni aspekt posla je vidjeti utjecaj onoga što stvaram na ljude.

Kako nastavljate razvijati svoje vlastite profesionalne vještine i znanje?

Pretpostavljam isto kao i većina drugih geekova. Provodimo dosta vremena on-line i "igramo" se s novim i zanimljivim tehnologijama kada se pojave. Oduvijek sam zapravo vodio svoje osobne poslužitelje, kako kod kuće tako i u podatkovnom centru, što bi značilo da se najprije "igram" s idejama na vlastitim strojevima prije nego ih dovedem na profesionalnu razinu.

Što vas potiče?

Prilika da mogu utjecati na ljudske živote.

Zašto mislite da je PHP postao tako popularan tijekom godina?

PHP je oduvijek bio vrlo pragmatično rješenje Web problema. Lako je naučiti koristiti se njime i koriste ga apsolutno svi, od najmanjih do najvećih web stranica na svijetu. Također, pogotovo u ranim danima, to je bio jedini kompletan web ekosustav. Moram reći da LAMP nikako nije bio slučajnost. Ciljano smo osigurali da različiti dijelovi savršeno međusobno funkcioniraju. Proveo sam jako puno vremena radeći na oba PHP Apache modula kako bismo bili sigurni da integracija teče glatko, tj. bez problema, a istovremeno sam dosta vremena posvetio i razvoju baza podataka – i to na nižoj i višoj razini integracije DB api-a. Na primjer, dodao sam klauzulu SQL LIMIT jer je olakšavala izradu web stranica temeljenih na bazi podataka.

Kako vidite da će se PHP mijenjati u periodu slijedeće dvije godine, i što mislite kako ćete Vi utjecati na tu promjenu?

Glavna promjena u vremenskom periodu od dvije godine vjerojatno će biti JIT (Just in time compilation). I ne, neće doći od mene. Smatram da na tržištu postoje mlađi i pametniji stručnjaci koji u današnje vrijeme rade na razvoju PHP-a. Još sam u nekoj mjeri još uvijek uključen, ali srećom više nisam pokretačka snaga koja stoji iza PHP-a.

Uskoro ćete gostovati na Shift Developer konferenciji. Možete li nam otkriti što će biti ključne teme Vašeg govora?

Ukratko, ključne teme mog izlaganja će biti izvedba, nove značajke PHP 7.2, kao i nadolazeće verzije 7.3, optimizacije i statička analiza.

Iskoristite priliku poslušati neke od najpoznatijih stručnjaka i inovatora u svijetu tehnologije, među kojima i Rasmusa Lerdorfa. Posjeduje bogato iskustvo u polju kodiranja, a radeći 7 godina kao infrastrukturni arhitekt za Yahoo!, te kao inženjer u Etsyu sigurno će imati puno tema i iskustava o kojima će pričati. Kao jedan od govornika na Shift Developer konferenciji otkrit će tajne i detalje o budućnosti PHP-a i razvoja weba, te izazovima razvoja Open Sourcea. Zanimljiv podatak je svakako da je upravo PHP bio inspiracija za pokretanje hrvatskog starup-a Codeanywhere, koji se, kada je osnovan 2009. godine, čak i zvao PHPanywhere. Nabavite svoje ulaznice čim prije i budite dio najveće IT konferencije u regiji – Shift Developer Conference u Splitu, 31. svibnja i 1. lipnja.