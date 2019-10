IOT Forum je tu - pogledajte finalnu satnicu događanja

Internet of Things jedna je od najvažnijih tehnologija čije je vrijeme za širu primjenu, ali i monetizaciju, došlo. IOT Forum, powered by Bug, vodeći je event za susret onih koji tu tehnologiju implementiraju u Hrvatskoj, njihovih potencijalnih krajnjih korisnika, te "middlemena", posrednika, tvrtki koje implementiraju i nude vlastita rješenja temeljena na Internetu stvari.

Nakon prošlogodišnjeg vrlo uspješnog IOT Foruma za koji se tražila ulaznica viška, slijedi drugi po redu IOT Forum koji će se održati u ponedjeljak 14. listopada 2019. U nastavku donosimo detaljan program i satnicu događanja, a više o samom događanju, programu i predavčima potražite na službenim web stranicama IOT Foruma.

IoT (internet of Things), ili na hrvatskom internet stvari je tehnologija povezivanja fizičkih uređaja, vozila i drugih stvari, koje prikupljaju, dijele i razmjenjuju podatke putem interneta. Spajanje uređaja može biti žično ili bežično te omogućuje potpuno nove mogućnosti za međusobnu interakciju (komunikaciju) između ljudi i različitih sustava. Na taj način komunicirati mogu stvari, uređaji i stvari/uređaji s ljudima, uz zajednički cilj olakšavanja i pojednostavnjivanja života ljudi.

Internet stvari je srž procesa digitalizacije gospodarstva i društva, te je ključna sastavnica strategije Europske komisije za digitalizaciju europske industrije i digitalnog tržišta. Kakav je gospodarski značaj interneta stvari za sada se može samo procjenjivati. Na primjer, Svjetski gospodarski forum procjenjuje da bi samo industrijski internet stvari mogao generirati globalnu ekonomiju za 14 trilijuna američkih dolara ekonomske vrijednosti do 2030. godine. Tvrtka za istraživanje tržišta Gartner procjenjuje da je u svijetu u 2017. godini bilo korišteno 8,4 milijarde povezanih stvari, s 3,1 milijardom uređaja povezanih samo u poduzećima. Do 2020. godine, predviđa Gartner, tvrtke će imati 7,6 milijardi IoT priključaka.

Raspored / satnica IOT Foruma

09.00 - 09.30

Kava dobrodošlice



09.30 - 09.35

Pozdravna riječ organizatora

Oleg Maštruko, direktor foruma



09.35 - 10.10

KEYNOTE • Stvarnost interneta stvari

Marko Rakar, informatički savjetnik i analitičar, isporučit će nam ekvivalent govora "stanja nacije" ali o internetu stvari, o budućnosti koja nam dolazi



10.10 - 10.40

PREDAVANJE • Dubrovnik Smart Parking

Renato Totić, Menadžer za korporativne korisnike, Hrvatski Telekom, Voditelj Dubrovnik Smart City projekta



10.40 - 11.10

PREDAVANJE • IoT - Okosnica pametnog prometa

dr. sc. Krešimir Vidović, ekspert za prometna rješenja i IoT



11.10 - 12.20

PANEL • IOT – godinu dana poslije: gdje je Hrvatska i gdje će biti za godinu dana?

Moderator: Oleg Maštruko, Mreža | Panelisti: Luka Škacan, Direktor Službe razvoja, Hrvatska Pošta; Jerko Dumanić, Direktor sektora za marketing poslovnih korisnika, Hrvatski Telekom; mr. sc. Barbara Pavelić Grbić, ekspert za IoT i 5G; Marina Pavlić, Viša specijalistica za istraživanje i strateško planiranje, Odašiljači i Veze; Vlado Šarenac, Direktor za Technology & Digital, PwC SEE; Mateo Perak, Smart City enthusiast



12.20 - 13.00

Pauza



13.00 - 13.25

PREDAVANJE • IoT showstopperi

Ranko Režek, IOT Net Adria, CEO



13.25 - 13.50

PREDAVANJE • Smart metering na LoRaWAN način

Darko Žvan, LoRaWAN evangelist



13.50 - 14.15

PREDAVANJE • Tech Data's and IBM's IOT&A approach - IT & OT challenges

Gabor Takacs, IoT Business Development Executive EMEA, Tech Data



14.15 - 14.40

PREDAVANJE • Backup za ono što slijedi

Tomislav Loparić, Senior Systems Engineer, Veeam



14.40 - 15.05

PREDAVANJE • IOT - Što znaju o nama?

izv. prof. dr. sc. Goran Vojković, Fakultet prometnih znanosti



15.05 - 15.30

PREDAVANJE • Izazovi IOT edukacije u visokom obrazovanju

doc. dr. sc. Boris Tomaš, voditelj IOT Laboratorija na Fakultetu organizacije i informatike



15.30 - 15.55

PREDAVANJE • Pametni gradovi: utopija ili 1984

Marija Bošković Batarelo, LL.M. Pravo i tehnologija



15.55 - 16.20

PREDAVANJE • IOT u osiguranju: Vrijeme je za nove osigurateljske proizvode

Gorjan Agačević



09.00 - 16.30

Demo kutak u foajeu, cijelo vrijeme trajanja foruma



